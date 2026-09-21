Techno Parade : les organisateurs se désolidarisent de la présence de Jack Lang

Les organisateurs de la Techno Parade prennent leurs distances avec Jack Lang, présent au cortège de la 26e édition à Paris. Bien qu'ils reconnaissent son rôle historique, ils affirment qu'il ne représente pas les valeurs actuelles de l'événement, en raison de son implication dans une enquête judiciaire.

Les organisateurs de la Techno Parade ont pris leurs distances avec la présence de Jack Lang lors de la 26e édition de l’événement, organisée samedi à Paris. L’ancien ministre de la Culture, qui avait participé à la création de la manifestation il y a 28 ans, est apparu dans le cortège entre la place de la Bastille et la place de la Nation, alors que quelque 300 000 personnes étaient réunies pour le retour de la parade après deux années d’interruption.

Jack Lang avait lui-même publié des photographies de sa présence dans le cortège sur les réseaux sociaux. Il avait salué le retour de la manifestation, rappelant son rôle dans la reconnaissance de la musique électronique et de la culture rave. La Techno Parade avait été annulée en 2024 et 2025, notamment en raison des Jeux olympiques de Paris et de difficultés financières.

Technopol refuse d’associer Jack Lang à l’événement

L’organisateur Technopol a rapidement réagi en précisant que la présence de l’ancien ministre ne résultait « ni d’une invitation ni d’une démarche » de sa part. L’association reconnaît le rôle historique joué par Jack Lang dans la création de la Techno Parade, tout en affirmant que cette histoire ne constitue pas un blanc-seing pour le présent. Elle souligne que l’événement appartient désormais aux artistes, professionnels, bénévoles, publics et communautés qui le font vivre.

Cette prise de distance intervient alors que Jack Lang est cité dans des documents liés à Jeffrey Epstein et fait l’objet, selon les informations rapportées par Le Figaro, d’une enquête préliminaire du parquet national financier pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée ». Technopol indique ne pas vouloir commenter les faits relevant de la justice et précise que l’ancien ministre « ne représente pas Technopol » et ne doit pas être associé à l’image ou aux valeurs actuelles de la Techno Parade.