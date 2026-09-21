SANTÉ Santé publique

Saint-Étienne lance un Médicobus pour lutter contre les déserts médicaux urbains

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Saint-Étienne lance un Médicobus pour lutter contre les déserts médicaux urbains
Saint-Étienne lance un Médicobus pour lutter contre les déserts médicaux urbains

La ville de Saint-Étienne a inauguré un service médical itinérant destiné à répondre au manque de médecins traitants dans plusieurs quartiers prioritaires. Le Médicobus doit proposer des consultations directement au plus près des habitants confrontés à des difficultés d’accès aux soins.

Depuis 2023, 48 médecins ont quitté la ville pour partir à la retraite, tandis que 27 seulement se sont installés. Sur les quelque 175 000 habitants de Saint-Étienne, 17 265 personnes seraient ainsi privées de médecin traitant, dont environ 1 000 souffrant d’une affection de longue durée. Pour cette première phase, 23 médecins participeront au dispositif jusqu’à la fin de l’année.

Un dispositif appelé à s’étendre en 2027

Le Médicobus desservira dans un premier temps cinq quartiers prioritaires et fonctionnera un jour et demi par semaine. Le véhicule est mis à disposition par l’Union départementale des associations familiales de la Loire, qui l’utilise habituellement dans une zone rurale du nord du département. La municipalité prévoit d’augmenter progressivement l’activité du dispositif en 2027, avec davantage de journées de consultations et de quartiers desservis. L’acquisition d’un deuxième véhicule doit permettre d’élargir cette offre médicale itinérante.

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