Franchises médicales : le plafond annuel relevé à 140 euros dès le 1er octobre

Les assurés devront bientôt supporter davantage de dépenses de santé non remboursées. Un décret publié samedi au Journal officiel confirme le relèvement du plafond annuel des franchises médicales, qui passera de 100 à 140 euros à compter du 1er octobre 2026. Ce plafond, inchangé depuis 2005, encadre le montant maximal pouvant rester à la charge d’un assuré au titre de ces participations.

La nouvelle limite sera répartie à parts égales entre deux catégories de dépenses. Jusqu’à 70 euros pourront être prélevés au titre des consultations, tandis qu’un plafond distinct de 70 euros concernera les boîtes de médicaments, les actes réalisés par des professionnels paramédicaux et les transports sanitaires. Le dispositif concerne les franchises médicales restant à la charge des assurés après prise en compte des règles de remboursement de l’Assurance maladie.

Une indexation prévue à partir de 2028

Le décret prévoit également une évolution régulière du plafond. À partir de 2028, celui-ci devra être réévalué chaque année en fonction de l’inflation. Cette disposition rompt avec le montant fixé à 100 euros depuis plus de vingt ans et vise à faire évoluer le niveau de participation demandé aux assurés en fonction de l’évolution des prix.

Cette hausse intervient alors que les dépenses de santé font l’objet de plusieurs mesures visant à contenir les dépenses de l’Assurance maladie. Pour les assurés, le changement se traduira concrètement par une possibilité de reste à charge annuelle plus élevée sur les dépenses concernées. Le nouveau plafond entrera officiellement en vigueur le 1er octobre.