SANTÉ Santé publique Manifestations et conflits sociaux

Hôpital public : les soignants multiplient les actions pour dénoncer des conditions « indignes »

Par

2 minutes de lecture

Hôpital public : les soignants multiplient les actions pour dénoncer des conditions « indignes »
Hôpital public : les soignants multiplient les actions pour dénoncer des conditions « indignes »

Brassards noirs, minutes de silence et enterrements symboliques : les agents de la fonction publique hospitalière organisent ce mardi 8 septembre des actions dans toute la France. À l’appel d’une intersyndicale réunissant la CFDT, la CGT, FO, Sud et l’Unsa, les personnels entendent illustrer la « mort silencieuse » de l’hôpital public et dénoncer le « mépris » du gouvernement.

Des rassemblements sont notamment annoncés à Bourges, Strasbourg, Toulouse, Clermont-Ferrand, Pontoise et La Réunion. Les syndicats alertent sur le manque d’effectifs et sur des conditions de travail aggravées par les vagues de chaleur. Dans certains établissements mal adaptés aux canicules, les professionnels ont dû utiliser des couvertures de survie sur les fenêtres, des draps humides ou des bacs remplis de glace pour tenter de rafraîchir les chambres et les services.

Un bras de fer autour des mutuelles

L’intersyndicale réclame également une véritable participation de l’employeur à la complémentaire santé et à la prévoyance des agents hospitaliers. Prévue initialement pour 2026, la réforme a été reportée à janvier 2027 et pourrait être repoussée jusqu’en septembre de la même année. Les représentants du personnel redoutent donc une nouvelle promesse sans garantie, au-delà de l’élection présidentielle.

Le gouvernement propose une enveloppe annuelle de 400 millions d’euros, représentant environ 28 à 30 euros par mois et par agent. Les syndicats jugent ce montant très insuffisant et réclament au moins son double afin d’assurer une couverture comparable à celle dont bénéficient d’autres fonctionnaires. Une nouvelle réunion avec les ministères est programmée mercredi, tandis que les organisations demandent l’inscription des financements nécessaires dans le budget de la Sécurité sociale pour 2027.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une