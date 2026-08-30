French Bee : la grève du personnel navigant prolongée jusqu’au 6 septembre

La grève du personnel navigant de French Bee est prolongée jusqu'au 6 septembre suite à des désaccords sur les conditions de travail et les rémunérations. La compagnie a engagé des avions externes pour maintenir son programme, tandis que les syndicats dénoncent un manque de négociations et une mauvaise gestion des plannings.

Les syndicats SNPNC-FO et CGT ont annoncé la prolongation de la grève du personnel navigant de French Bee jusqu’au 6 septembre à 23 h 59. Initialement lancé du 27 au 31 août, le mouvement se poursuit en l’absence de négociations entre la direction et les représentants des salariés.

Les hôtesses de l’air et stewards dénoncent des rémunérations insuffisantes, des plannings modifiés trop fréquemment avant les vols et des périodes de repos jugées trop courtes. Pour maintenir son programme, la compagnie a eu recours à la location d’avions exploités par d’autres transporteurs.

Les syndicats dénoncent l’absence de négociations

Les organisations syndicales reprochent également à la direction de faire peser sur les salariés la responsabilité des conséquences financières de la mobilisation. Elles contestent notamment l’attribution des perturbations aux arrêts maladie de dernière minute et demandent une remise à plat de l’organisation du travail.

Filiale du groupe Dubreuil, également propriétaire d’Air Caraïbes, French Bee exploite six Airbus A350 sur des liaisons long-courriers au départ de Paris-Orly. La compagnie a transporté 1,2 million de passagers en 2025 et réalisé 494 millions d’euros de chiffre d’affaires, mais a terminé l’exercice avec une perte nette de 7 millions d’euros.