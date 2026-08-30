Carburants : TotalEnergies maintiendra ses prix plafonnés pendant le conflit au Moyen-Orient

TotalEnergies maintient le plafonnement des prix des carburants à 1,99 euro pour l’essence et 2,25 euros pour le gazole durant le conflit au Moyen-Orient. Malgré une hausse de fréquentation et une part de marché accrue à 25 %, la mesure engendre des pertes financières significatives pour l'entreprise, qui envisage d’y mettre fin en cas de taxation sur les superprofits.

TotalEnergies conservera le plafonnement du prix des carburants dans ses stations tant que le conflit au Moyen-Orient se poursuivra. Le groupe applique actuellement une limite de 1,99 euro par litre pour l’essence et de 2,25 euros pour le gazole, notamment sur les autoroutes et dans les zones rurales.

Cette mesure intervient alors que les prix moyens restent supérieurs à deux euros en France. Au 29 août, le litre de SP95-E10 atteignait 2,035 euros, contre 2,129 euros pour le SP98 et 2,219 euros pour le gazole. Le dispositif aurait déjà coûté entre 250 et 300 millions d’euros à TotalEnergies, selon son PDG Patrick Pouyanné.

Le groupe menace d’abandonner définitivement le dispositif

La fréquentation des stations du groupe aurait augmenté depuis l’instauration du plafonnement. TotalEnergies estime détenir désormais environ 25 % du marché français, contre 22 % habituellement. Cette progression ne compenserait toutefois pas le coût de la mesure, les carburants étant vendus sous leur prix déterminé par les marchés internationaux.

Patrick Pouyanné prévient qu’une taxe européenne sur les superprofits énergétiques entraînerait l’abandon définitif de ce type de plafonnement. TotalEnergies devrait néanmoins être concerné par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises si celle-ci est reconduite dans le budget 2027, le groupe prévoyant de payer cette année l’impôt sur les sociétés en France.