Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Michaël Delafosse apporte son soutien à Raphaël Glucksmann

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Présidentielle 2027 : Michaël Delafosse apporte son soutien à Raphaël Glucksmann
Présidentielle 2027 : Michaël Delafosse apporte son soutien à Raphaël Glucksmann

Michaël Delafosse a choisi son candidat pour la primaire de la gauche. Dans une tribune publiée ce dimanche 30 août dans La Tribune Dimanche, le maire socialiste de Montpellier annonce soutenir Raphaël Glucksmann, qu’il considère comme « le mieux placé pour incarner l’espoir à gauche ».

L’élu montpelliérain met notamment en avant la stature internationale du dirigeant de Place publique. Il salue sa « maîtrise des questions internationales », qu’il juge essentielle pour soutenir l’Ukraine face à la Russie, défendre la solution à deux États au Proche-Orient et porter une diplomatie attachée aux droits de l’Homme.

Construire une « coalition arc-en-ciel »

Michaël Delafosse estime également que Raphaël Glucksmann est le mieux placé pour rassembler au-delà de Place publique et du Parti socialiste. Il appelle à la constitution d’une « coalition arc-en-ciel » réunissant différentes sensibilités de gauche, notamment les sociaux-démocrates et les écologistes.

Le maire de Montpellier insiste aussi sur la justice sociale, les services publics, l’écologie et la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Il met en garde contre une gauche qui laisserait sans réponse les inquiétudes liées au déclassement, au logement ou au recul des services publics, estimant qu’elle laisserait alors le champ libre au Rassemblement national.

Ce nouveau soutien vient renforcer Raphaël Glucksmann à quelques semaines de la primaire. Après Carole Delga, Boris Vallaud ou encore Yannick Jadot, le candidat de Place publique continue ainsi d’engranger les ralliements de figures importantes de la gauche sociale-démocrate et écologiste.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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