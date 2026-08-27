Carole Delga soutient Raphaël Glucksmann, « le meilleur candidat à gauche pour gagner »

Carole Delga annonce son soutien à Raphaël Glucksmann pour la présidentielle de 2027, le qualifiant de meilleur candidat à gauche. Elle met en avant son expérience européenne et sa capacité à défendre une gauche républicaine, tout en s'opposant à La France insoumise, une position partagée avec Glucksmann. Ce soutien renforce sa candidature face aux primaires.

Carole Delga a officiellement annoncé ce jeudi 27 août son soutien à Raphaël Glucksmann pour la présidentielle de 2027. La présidente socialiste de la région Occitanie estime que le dirigeant de Place publique est « le meilleur candidat à gauche pour gagner » et pour incarner une ligne sociale-démocrate clairement distincte de La France insoumise.

Invitée sur TF1, l’ancienne secrétaire d’État a salué « l’expérience au niveau européen » de Raphaël Glucksmann et son engagement en faveur d’une « gauche républicaine ». Selon elle, l’eurodéputé est capable de « bâtir une France forte dans une Europe souveraine » tout en s’attaquant aux inégalités, notamment par la hausse des salaires et davantage de moyens pour l’Éducation nationale.

Carole Delga ferme la porte à LFI

La présidente de l’Occitanie a également réaffirmé son opposition à tout rapprochement avec La France insoumise. Elle estime que LFI n’a « pas la même vision que nous à l’international » et dénonce en son sein des « dérives antisémites ». Une ligne qui rejoint celle de Raphaël Glucksmann, lequel refuse lui aussi toute alliance présidentielle avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

Ce nouveau ralliement renforce Raphaël Glucksmann à quelques semaines de la primaire organisée avec le Parti socialiste. Après Yannick Jadot et plusieurs responsables socialistes, le candidat de Place publique continue ainsi d’élargir ses soutiens dans l’espace social-démocrate, même s’il reste pour l’heure devancé dans les sondages par Jean-Luc Mélenchon à gauche.