Karim Bouamrane confirme qu’il ne participera pas à la primaire socialiste

Karim Bouamrane maintient son refus de participer à la primaire organisée par le Parti socialiste en octobre pour désigner son candidat à la présidentielle de 2027. Le maire de Saint-Ouen estime que ce scrutin risque surtout de conduire la gauche à « se renfermer entre nous » au lieu de parler aux Français.
Invité ce mercredi 26 août sur TF1, l’élu socialiste a critiqué les modalités de la primaire, récemment entérinées par le PS, et s’est montré sceptique sur sa capacité à mobiliser largement comme celle de 2011 remportée par François Hollande. Raphaël Glucksmann a, lui, finalement décidé d’y participer.
« La priorité, c’est de parler aux Français »
Karim Bouamrane assure vouloir concentrer son action sur les préoccupations concrètes : la canicule, la rentrée scolaire, la protection des enfants ou encore les salaires. « Est-ce qu’au mois d’octobre, la priorité c’est de parler aux Français (…) ou est-ce que c’est de se renfermer entre nous ? », a-t-il lancé.
En refusant la primaire, le maire de Saint-Ouen laisse donc ouverte la possibilité de tracer sa propre voie en vue de 2027. Son choix ajoute une nouvelle inconnue à une gauche déjà morcelée entre la candidature de Jean-Luc Mélenchon, la primaire social-démocrate et les ambitions écologistes.
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