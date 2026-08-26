Karim Bouamrane confirme qu’il ne participera pas à la primaire socialiste

Karim Bouamrane annonce son refus de participer à la primaire socialiste de 2027, qu'il juge risquée pour l'unité de la gauche. Plutôt que de se concentrer sur des débats internes, il se veut tourné vers les préoccupations des Français. Son choix complexifie davantage la dynamique déjà fragmentée de la gauche.

Karim Bouamrane maintient son refus de participer à la primaire organisée par le Parti socialiste en octobre pour désigner son candidat à la présidentielle de 2027. Le maire de Saint-Ouen estime que ce scrutin risque surtout de conduire la gauche à « se renfermer entre nous » au lieu de parler aux Français.

Invité ce mercredi 26 août sur TF1, l’élu socialiste a critiqué les modalités de la primaire, récemment entérinées par le PS, et s’est montré sceptique sur sa capacité à mobiliser largement comme celle de 2011 remportée par François Hollande. Raphaël Glucksmann a, lui, finalement décidé d’y participer.

« La priorité, c’est de parler aux Français »

Karim Bouamrane assure vouloir concentrer son action sur les préoccupations concrètes : la canicule, la rentrée scolaire, la protection des enfants ou encore les salaires. « Est-ce qu’au mois d’octobre, la priorité c’est de parler aux Français (…) ou est-ce que c’est de se renfermer entre nous ? », a-t-il lancé.

En refusant la primaire, le maire de Saint-Ouen laisse donc ouverte la possibilité de tracer sa propre voie en vue de 2027. Son choix ajoute une nouvelle inconnue à une gauche déjà morcelée entre la candidature de Jean-Luc Mélenchon, la primaire social-démocrate et les ambitions écologistes.