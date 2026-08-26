Permis poids lourd : derrière les chiffres, la France manque surtout de conducteurs prêts à exercer

La France fait face à une pénurie de conducteurs de poids lourd, exacerbée par un vieillissement des effectifs et des conditions de travail difficiles. Bien que les chiffres du permis C et CE soient élevés, peu de titulaires sont réellement disponibles pour le marché, mettant en lumière la complexité du secteur du transport routier.

La France compte 625 000 poids lourds en circulation, dont 305 800 camions et environ 227 000 tracteurs routiers, selon les dernières données détaillées du ministère de la Transition écologique. Pourtant, le nombre de personnes autorisées à conduire ces véhicules ne permet pas de mesurer les forces réellement disponibles. Le permis C autorise la conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes, tandis que le permis CE permet d’y atteler une remorque de plus de 750 kilos. Mais un titulaire peut avoir quitté le métier, ne plus satisfaire aux exigences médicales ou ne pas disposer des qualifications professionnelles indispensables. Compter les détenteurs du permis revient donc à additionner des actifs, des retraités, des personnes en reconversion et des conducteurs qui n’ont jamais travaillé dans le transport.

Le permis ne constitue en effet que la première marche. Pour transporter professionnellement des marchandises, le conducteur doit généralement suivre une formation initiale minimale obligatoire, la FIMO, d’une durée de 140 heures. Sa qualification doit ensuite être renouvelée tous les cinq ans par une formation continue obligatoire de 35 heures, la FCO. Une visite auprès d’un médecin agréé est également nécessaire pour obtenir puis renouveler les catégories lourdes du permis. Ces obligations expliquent pourquoi le réservoir administratif de titulaires est nécessairement plus large que la main-d’œuvre immédiatement employable.

Une profession massive, mais vieillissante

À la fin de 2024, la branche du transport routier et de la logistique employait 501 049 personnels de conduite, tous secteurs confondus. Près de 355 000 travaillaient dans le transport routier de marchandises, d’après le rapport 2025 de l’OPTL relayé par la FNTR. Ces chiffres incluent des métiers et des véhicules différents, ce qui invite une nouvelle fois à ne pas confondre conducteur salarié, chauffeur de poids lourd et simple détenteur d’une catégorie C ou CE. Le secteur du fret routier comptait par ailleurs 429 000 salariés à la fin de 2023, dont 75 % de conducteurs de camions lourds ou de véhicules légers, selon le service statistique du ministère.

Le véritable danger se trouve dans la pyramide des âges. L’âge moyen des salariés de la branche atteignait 44 ans et 8 mois en 2024, tandis que les plus de 50 ans étaient près de trois fois plus nombreux que les moins de 30 ans. Une analyse de l’Union TLF estimait déjà que 45 % des 394 429 conducteurs observés dans son périmètre avaient dépassé 50 ans, contre seulement 10,5 % âgés de moins de 30 ans. L’organisation professionnelle projette un déficit supplémentaire pouvant atteindre 60 000 conducteurs à l’horizon 2035. Cette estimation n’est pas une prévision publique incontestable, mais un scénario sectoriel fondé sur les départs à la retraite et l’évolution attendue de l’activité.

Des recrutements difficiles malgré le ralentissement du fret

La pénurie n’est toutefois ni uniforme ni constante. L’enquête 2025 de France Travail recensait 21 610 projets de recrutement de conducteurs routiers dans les transports et l’entreposage, dont 52,4 % étaient jugés difficiles. Pour 2026, France Travail fait état de 15 330 projets concernant spécifiquement la conduite de poids lourd. La baisse apparente des tensions ne signifie pas que le problème est réglé. Le transport de marchandises dépend directement de la conjoncture : lorsque l’industrie, la construction ou la consommation ralentissent, les volumes à acheminer et les embauches diminuent. Une reprise économique pourrait donc réactiver très rapidement les difficultés de recrutement.

Les conditions d’exercice éclairent cette désaffection. En 2023, les conducteurs salariés de poids lourds ont réalisé en moyenne 45 heures et 36 minutes de service par semaine. Les grands routiers atteignaient 47 heures et 47 minutes, avec une journée d’une amplitude moyenne de 11 heures et 6 minutes et 449 kilomètres parcourus quotidiennement. Plus de la moitié d’entre eux travaillaient au moins 48 heures au cours d’une semaine complète. Dans le même temps, le salaire mensuel moyen en équivalent temps plein dans le fret routier s’établissait à 2 185 euros en 2023. La comparaison entre les responsabilités, les contraintes horaires et la rémunération aide à comprendre pourquoi posséder le permis ne conduit pas toujours à rester dans la profession.

Femmes et jeunes : les deux viviers encore largement sous-exploités

Le transport routier de marchandises demeure l’un des univers professionnels les plus masculins de France. Les femmes représentent 12,5 % de l’ensemble des salariés du secteur, mais seulement 4 % des personnels de conduite. Ce blocage ne s’explique plus réellement par la manipulation des véhicules, largement assistée par les équipements modernes. Les horaires décalés, les nuits loin du domicile, le manque d’aires sécurisées, l’accès parfois insuffisant aux sanitaires et la persistance des stéréotypes constituent des obstacles bien plus importants. Tant que l’organisation du travail et les infrastructures ne progresseront pas, la féminisation restera trop lente pour compenser les départs annoncés.

L’entrée dans le métier représente enfin un investissement conséquent. À titre indicatif, certains centres affichent environ 2 100 euros pour le permis C, 2 490 euros pour le permis CE et 2 100 euros pour la FIMO, soit près de 6 700 euros avant d’éventuels frais supplémentaires. Le CPF, France Travail, les régions ou les opérateurs de compétences peuvent financer tout ou partie du parcours. L’effort semble rentable : selon France Travail, 73,7 % des personnes formées à la conduite de poids lourd accèdent à un emploi dans les six mois, et le taux atteint 76,7 % après une formation de conducteur routier incluant FIMO ou FCO. L’enquête révèle ainsi une réalité plus complexe qu’une simple pénurie de permis : la France manque surtout de titulaires médicalement aptes, professionnellement qualifiés et disposés à accepter durablement les conditions du métier.