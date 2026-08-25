Dolly Parton est morte à 80 ans. La légende de la country derrière «Jolene» et «I Will Always Love You» s’éteint

Dolly Parton décède à 80 ans, laissant derrière elle un héritage musical impressionnant. Icone de la country et du cinéma, elle a écrit des classiques comme "Jolene" et "I Will Always Love You". Sa carrière de plus de six décennies et ses actions philanthropiques marquent une influence durable dans le monde de la musique et au-delà.

Dolly Parton est morte à l’âge de 80 ans. La disparition de la chanteuse, compositrice, actrice et femme d’affaires américaine a été annoncée ce mardi 25 août 2026 par sa famille. Figure incontournable de la musique américaine depuis les années 1960, elle laisse derrière elle une carrière de plus de six décennies et quelques-unes des chansons les plus célèbres de l’histoire de la country et de la pop. La famille de l’artiste a annoncé son décès par l’intermédiaire de son neveu Bryan Seaver, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Dolly Parton. Les circonstances précises et la cause de sa mort n’ont pas été communiquées dans l’immédiat.

De la pauvreté du Tennessee au sommet de la musique américaine

Née le 19 janvier 1946 à Sevierville, dans le Tennessee, Dolly Rebecca Parton grandit dans une famille très modeste des Great Smoky Mountains. Elle est l’une des douze enfants de Robert Lee Parton et Avie Lee Owens. La musique occupe très tôt une place centrale dans sa vie. Enfant, elle chante à l’église et se produit sur des radios locales. Après avoir terminé ses études secondaires en 1964, elle part dès le lendemain pour Nashville avec l’ambition de devenir chanteuse et compositrice professionnelle. Sa rencontre avec Porter Wagoner à la fin des années 1960 accélère considérablement sa carrière. Elle devient une habituée de son émission télévisée et enregistre plusieurs duos avec lui avant de s’émanciper progressivement pour construire sa carrière en solo.

« Jolene », la chanson devenue un classique mondial

Dans les années 1970, Dolly Parton s’impose définitivement parmi les grandes voix de la country américaine. En 1973, elle enregistre Jolene, chanson dans laquelle une femme supplie une rivale de ne pas lui prendre l’homme qu’elle aime. Le morceau devient l’un des titres emblématiques de son répertoire et traversera les générations. La même période voit naître un autre titre majeur de sa carrière : I Will Always Love You. Dolly Parton écrit et interprète elle-même cette chanson en 1973. Près de vingt ans plus tard, Whitney Houston en livre une nouvelle version pour le film Bodyguard. Le morceau devient alors un immense succès international et fait connaître la composition de Dolly Parton à un public encore plus large. Derrière son image spectaculaire, ses tenues extravagantes et son humour volontiers autodérisoire, Dolly Parton est avant tout une compositrice particulièrement prolifique. Au cours de sa vie, elle écrit plusieurs milliers de chansons.

« 9 to 5 », du disque au cinéma

Dolly Parton ne se limite rapidement plus à la country. En 1980, elle fait ses débuts au cinéma aux côtés de Jane Fonda et Lily Tomlin dans 9 to 5. Elle compose et interprète également la chanson-titre du film. Le morceau devient l’un de ses plus grands succès et lui vaut deux Grammy Awards. Il est également nommé à l’Oscar de la meilleure chanson originale. Sa carrière d’actrice se poursuit notamment avec The Best Little Whorehouse in Texas en 1982 et Steel Magnolias en 1989. Elle multiplie parallèlement les apparitions à la télévision tout en continuant à enregistrer et à se produire sur scène.

Plus de 100 millions de disques et 11 Grammy Awards

La carrière discographique de Dolly Parton atteint des dimensions exceptionnelles. Plus de 100 millions de disques ont été vendus à travers le monde. Elle reçoit 11 Grammy Awards au cours de sa carrière et place des dizaines d’albums et de singles parmi les meilleures ventes américaines. Son influence finit largement par dépasser les frontières de la country. Plusieurs générations d’artistes revendiquent son héritage et reprennent ses compositions. En 2022, Dolly Parton est intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. Elle avait initialement exprimé des réserves sur cette distinction, estimant ne pas avoir suffisamment œuvré dans le rock pour la mériter, avant de finalement accepter son entrée.

Dollywood, l’autre empire de Dolly Parton

La chanteuse devient également une redoutable femme d’affaires. En 1986, elle s’associe à un parc d’attractions du Tennessee qui devient Dollywood. Installé à Pigeon Forge, près de sa région natale, le site devient progressivement l’une des principales attractions touristiques du Tennessee. Autour de son nom se développe un véritable ensemble d’activités touristiques comprenant notamment des hôtels, des spectacles et plusieurs attractions. Malgré sa fortune et sa célébrité mondiale, Dolly Parton conservera tout au long de sa carrière un lien particulièrement fort avec le Tennessee et les montagnes où elle avait grandi.

Des millions de livres offerts aux enfants

Son action philanthropique constitue également une part importante de son héritage. En 1995, elle crée l’Imagination Library, initialement destinée aux enfants de son comté natal. Le programme repose sur un principe simple : envoyer gratuitement des livres aux jeunes enfants afin de favoriser l’apprentissage et le goût de la lecture. Le dispositif prend ensuite une dimension internationale et distribue chaque mois des millions de livres dans plusieurs pays. En 2020, Dolly Parton verse également 1 million de dollars à la recherche menée au Vanderbilt University Medical Center sur le Covid-19. Ces travaux contribuent notamment aux recherches ayant conduit au développement du vaccin Moderna.

Une fin de vie marquée par plusieurs deuils et des problèmes de santé

Les dernières années de Dolly Parton avaient été particulièrement éprouvantes sur le plan personnel. Son mari Carl Dean est mort en mars 2025 à l’âge de 82 ans. Le couple était marié depuis près de 60 ans. En juillet 2026, la chanteuse avait également perdu son frère aîné Coy « Denver » Parton, mort à 82 ans. Dolly Parton avait par ailleurs connu plusieurs problèmes de santé. Une résidence prévue à Las Vegas avait d’abord été reportée afin qu’elle puisse subir différentes procédures médicales, avant d’être finalement annulée en 2026. Elle était pourtant restée active. Quelques jours seulement avant sa disparition, elle continuait encore à évoquer ses projets et son envie de poursuivre son travail. Le 19 août, de nouvelles certifications internationales récompensant ses ventes avaient encore été annoncées.

Une carrière de plus de six décennies s’achève

De Jolene à I Will Always Love You, de 9 to 5 à Dollywood, Dolly Parton aura construit une carrière rarissime par sa durée et son ampleur. Chanteuse de country devenue star internationale, compositrice, actrice, productrice, entrepreneuse et philanthrope, elle était devenue l’une des personnalités les plus reconnaissables de la culture populaire américaine. Dolly Parton avait fêté ses 80 ans le 19 janvier dernier. Sa disparition met fin à plus de six décennies d’une carrière commencée dans les montagnes du Tennessee et devenue mondiale.