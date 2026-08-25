Moral des ménages : une stabilité qui masque toujours une forte inquiétude

En août 2026, la confiance des ménages français reste stable à 86 points, bien en dessous de la moyenne historique. Les ménages expriment des inquiétudes croissantes concernant l’avenir, notamment sur les prix et le chômage, tout en privilégiant l’épargne par rapport à la consommation, ce qui freine le potentiel de reprise économique.

La confiance des ménages français est restée stable en août 2026, selon la dernière enquête de l’Insee. L’indicateur synthétique se maintient à 86 points, comme en juillet, après avoir progressé durant les deux mois précédents. Ce niveau reste toutefois nettement inférieur à sa moyenne de longue période, fixée à 100, ce qui confirme la persistance d’un climat de défiance.

Les Français portent un jugement presque inchangé sur leur situation financière personnelle. Leur perception de l’avenir s’améliore légèrement, tandis que celle de leur situation passée recule d’un point. Ils sont en revanche moins nombreux à considérer que le moment est opportun pour réaliser des achats importants, un indicateur qui perd deux points et demeure très inférieur à sa moyenne historique.

Les craintes sur les prix et le chômage repartent à la hausse

Derrière la stabilité générale, les ménages se montrent plus pessimistes concernant le niveau de vie futur en France. Les inquiétudes liées au chômage rebondissent également, tout comme les anticipations d’une accélération des prix au cours des douze prochains mois. Ces évolutions suggèrent que la prudence reste dominante malgré l’arrêt de la dégradation observée au printemps.

L’épargne constitue le principal contraste de cette enquête. Son indicateur climatique gagne un point pour atteindre 125, très au-dessus de sa moyenne de longue période. Cette progression traduit une volonté accrue de conserver des réserves plutôt que de consommer, ce qui peut limiter la reprise de l’activité économique. En résumé, le moral ne baisse plus, mais il reste durablement faible et dominé par l’incertitude.