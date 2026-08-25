Spider-Man s’apprête à dépasser Titanic au box-office mondial

Spider-Man: Brand New Day, après quatre semaines d'exploitation, est sur le point de surpasser Titanic au box-office mondial, avec seulement 44 millions de dollars de différence. Le film atteint 2,22 milliards de dollars de recettes, devenant ainsi le deuxième plus gros succès de l'histoire du box-office américain.

Après quatre semaines d’exploitation marquées par une série de records, Spider-Man: Brand New Day s’apprête à détrôner Titanic parmi les cinq plus gros succès de tous les temps au box-office mondial, à seulement quelques dizaines de millions de dollars de son total.

44 millions de dollars séparent les deux films

Lundi, le film Marvel Studios comptabilisait 2,22 milliards de dollars de recettes mondiales, se hissant à la sixième place du classement absolu après avoir récemment dépassé Star Wars : Le Réveil de la Force. Il ne restait alors plus que 44 millions de dollars pour franchir la barre des 2,264 milliards de dollars accumulés par le film de James Cameron entre sa sortie initiale en 1997 et ses différentes ressorties en 3D. Porté par un quatrième week-end à 109 millions de dollars de recettes mondiales, dont 39 millions aux États-Unis, le film a également dépassé Avengers: Endgame pour devenir le deuxième plus gros succès de l’histoire du box-office domestique américain, avec 854,9 millions de dollars engrangés.

Une trajectoire qui vise désormais Ne Zha 2

Une fois Titanic dépassé, le prochain objectif de Spider-Man: Brand New Day sera Ne Zha 2, animation chinoise qui avait totalisé 2,27 milliards de dollars de recettes mondiales lors de sa sortie l’an dernier. Selon les projections des analystes du secteur, le film de Destin Daniel Cretton devrait finalement terminer sa carrière autour de 2,45 milliards de dollars de recettes mondiales. Seuls Avatar, avec 2,9 milliards de dollars cumulés incluant ses ressorties, et Avengers: Endgame, à 2,79 milliards de dollars, devraient continuer à devancer le nouveau blockbuster porté par Tom Holland et Zendaya au sommet du classement absolu.