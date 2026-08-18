Spider-Man rejoint le club très fermé des films à 2 milliards de dollars

Spider-Man: Brand New Day franchit la barre des deux milliards de dollars en trois semaines, devenant ainsi le huitième film à réaliser cet exploit. Avec 785,8 millions de dollars aux États-Unis, il devient la sortie la plus lucrative de Sony Pictures et vise le record du box-office domestique américain.

Spider-Man: Brand New Day est devenu le huitième film de l’histoire à franchir la barre des deux milliards de dollars de recettes mondiales, un cap atteint en seulement trois semaines d’exploitation, ce qui en fait le deuxième film le plus rapide à y parvenir après Avengers: Endgame.

Un troisième week-end record pour Sony Pictures

Le film a engrangé 70 millions de dollars supplémentaires aux États-Unis lors de son troisième week-end, portant son total nord-américain à 785,8 millions de dollars en dix-sept jours, le hissant à la quatrième place du classement des plus gros succès domestiques de tous les temps, devant Avatar. Ce résultat en fait déjà la sortie la plus lucrative de toute l’histoire de Sony Pictures.

Porté par Tom Holland et Zendaya, le long métrage réalisé par Destin Daniel Cretton est devenu le film le plus rapide à dépasser les 700 millions de dollars aux États-Unis, avec un total mondial de 2,022 milliards de dollars, dont 1,23 milliard réalisé hors des frontières américaines.

Une performance qui dépasse le précédent volet de la saga

Spider-Man: No Way Home, précédent volet solo porté par Tom Holland sorti en 2021, avait frôlé sans l’atteindre la barre des deux milliards de dollars avec 1,9 milliard de recettes mondiales. Le nouveau film vise désormais à dépasser le record absolu du box-office domestique américain, détenu depuis 2015 par Star Wars: The Force Awakens avec 936,7 millions de dollars.

Dans le même temps, L’Odyssée de Christopher Nolan poursuit sa propre trajectoire remarquable, dépassant le milliard de dollars de recettes mondiales et devenant le plus grand succès de la carrière du réalisateur britannique.