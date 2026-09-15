Emmy Awards: Michael J. Fox révèle pourquoi il a caché sa maladie de Parkinson pendant 7 ans

Lors des Emmy Awards, Michael J. Fox évoque les sept années où il a caché sa maladie de Parkinson, craignant pour sa carrière et son image publique. Honoriﬁé par le Bob Hope Humanitarian Award, il partage son cheminement, révélant comment le soutien du public a transformé son approche face à sa maladie et l'a poussé à s'engager activement dans la recherche.

Michael J. Fox a livré un discours particulièrement émouvant lors des Emmy Awards, lundi à Los Angeles. À 65 ans, l’acteur de Retour vers le futur a reçu le Bob Hope Humanitarian Award pour son engagement de longue date dans la lutte contre la maladie de Parkinson. Devant une salle debout, il est notamment revenu sur les sept années pendant lesquelles il a caché son diagnostic, par peur des conséquences sur son métier et sur sa relation avec le public.

« Est-ce qu’ils riraient s’ils savaient que j’étais malade ? »

Michael J. Fox est diagnostiqué en 1991, à seulement 29 ans, après l’apparition de premiers symptômes pendant le tournage de Doc Hollywood. Mais le public ne l’apprendra qu’en 1998. Pendant sept ans, l’acteur choisit de poursuivre sa carrière sans révéler qu’il est atteint de Parkinson.

Aux Emmy Awards, il a expliqué clairement les raisons de ce silence : « Au début, j’ai gardé mon diagnostic de Parkinson secret. Je craignais que cela affecte mon travail et mes relations avec le public. Est-ce qu’ils riraient s’ils savaient que j’étais malade ? »

À cette époque, Michael J. Fox est déjà mondialement connu grâce à Sacrée Famille et surtout à la trilogie Retour vers le futur. Après son diagnostic, il continue de tourner au cinéma avant de retrouver un immense succès à la télévision avec Spin City, lancée en 1996.

Le soutien du public change sa manière d’affronter Parkinson

Lorsqu’il révèle finalement sa maladie en 1998, Michael J. Fox découvre une réaction très différente de celle qu’il redoutait. Il l’a rappelé devant le public des Emmy Awards : « J’ai été stupéfait par le soutien de vous tous. »

L’acteur a expliqué que cette réaction lui avait permis de comprendre que Parkinson ne lui retirait pas nécessairement ce qui faisait son métier : « Je n’avais pas perdu ce que je faisais. Ils ne pouvaient pas me l’enlever. Et c’est parce que vous m’avez soutenu. »

Deux ans après avoir rendu son diagnostic public, il quitte son rôle principal dans Spin City. En 2000, il fonde la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research afin de financer la recherche contre la maladie.

« Accepter Parkinson ne signifiait pas que je devais m’y abandonner »

Michael J. Fox a également résumé le changement qui s’est produit dans sa manière d’affronter la maladie : « J’ai compris qu’accepter Parkinson ne signifiait pas que je devais m’y abandonner. »

Il décide alors d’utiliser sa célébrité pour lever des fonds et soutenir la recherche : « Je me suis lancé dans la défense de la cause de Parkinson et dans la collecte de fonds. »

Créée en 2000, sa fondation est devenue le plus important financeur à but non lucratif de la recherche sur Parkinson dans le monde. Elle a financé plus de 3 milliards de dollars de programmes de recherche depuis sa création.

Un retour devant les caméras après avoir annoncé sa retraite

La progression de la maladie avait poussé Michael J. Fox à annoncer sa retraite d’acteur en 2020. Il expliquait notamment rencontrer des difficultés croissantes pour parler et mémoriser ses textes.

Mais il a finalement repris le chemin des plateaux. Michael J. Fox apparaît dans la série Shrinking, où il joue lui-même un personnage atteint de Parkinson face à Harrison Ford. Cette apparition lui a valu en 2026 la 19e nomination aux Emmy Awards de sa carrière.

L’acteur reste indissociable de Retour vers le futur, saga devenue l’une des plus célèbres de l’histoire du cinéma. Plusieurs décennies après sa sortie, ses acteurs continuent régulièrement de se retrouver, comme lors des réunions du casting de ⁠Retour vers le futur⁠.

Une double standing ovation aux Emmy Awards

Michael J. Fox est arrivé sur scène en fauteuil roulant pour recevoir le Bob Hope Humanitarian Award. Après avoir embrassé son trophée, il l’a rendu afin de pouvoir prononcer son discours. Le public lui a réservé une première standing ovation à son arrivée, puis une seconde à la fin de son intervention.

Il a également remercié son épouse Tracy Pollan et leurs quatre enfants pour leur soutien et leurs sacrifices depuis le début de la maladie : « Je remercie Tracy et nos enfants pour leurs sacrifices, leur patience et leur amour. »

Trente-cinq ans après son diagnostic et vingt-huit ans après avoir révélé publiquement sa maladie, Michael J. Fox poursuit ainsi son combat contre Parkinson. Aux Emmy Awards, l’acteur a surtout raconté pourquoi, au sommet de sa carrière, il avait préféré cacher pendant sept ans une maladie dont il craignait qu’elle ne change définitivement le regard du public sur lui.

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Un triomphe pour Michael J. Fox, honoré aux Emmy Awards. pic.twitter.com/DCTUdTq02v — CANAL+ (@canalplus) September 15, 2026