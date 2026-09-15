Surya Bonaly en deuil : sa mère Suzanne, atteinte d’un triple cancer, est morte

Suzanne Bonaly, mère de la championne de patinage artistique Surya Bonaly, est décédée des suites d’un triple cancer. Elle a joué un rôle crucial dans la carrière de sa fille, soutenant son parcours jusqu’à son ascension comme figure emblématique du patinage français. Son décès marque une perte immense pour Surya, tant sur le plan personnel que professionnel.

Suzanne Bonaly, mère de l’ancienne championne de patinage artistique Surya Bonaly, est décédée. Atteinte d’un triple cancer touchant le sein, le poumon et le sternum, elle avait été hospitalisée en soins intensifs au cours des derniers mois. Elle avait joué un rôle déterminant dans la vie et la carrière de sa fille, qu’elle avait accompagnée pendant ses années au plus haut niveau.

Un triple cancer et une hospitalisation en soins intensifs

L’état de santé de Suzanne Bonaly était très préoccupant depuis plusieurs mois. Elle souffrait simultanément d’un cancer du sein, du poumon et du sternum. Le 24 juillet dernier, Surya Bonaly avait publié une photo auprès de sa mère en indiquant qu’elle se trouvait « toujours aux soins intensifs ».

La maladie de Suzanne Bonaly était déjà connue à la fin de l’année 2025. Sa fille avait notamment quitté son domicile aux États-Unis pour rester auprès d’elle pendant son hospitalisation. C’est durant cette période que Surya Bonaly avait été victime d’un cambriolage au cours duquel ses médailles avaient été dérobées⁠.

La championne avait alors expliqué : « Toutes mes médailles d’or ont été volées. » Son domicile avait été cambriolé alors qu’elle se trouvait auprès de sa mère gravement malade.

Suzanne Bonaly, mère et entraîneuse de Surya

Professeure d’éducation physique de formation, Suzanne Bonaly a été beaucoup plus qu’une mère dans le parcours sportif de Surya. Elle l’a accompagnée durant une grande partie de sa carrière et a également occupé auprès d’elle le rôle d’entraîneuse.

La Fédération française des sports de glace lui a rendu hommage après l’annonce de son décès : « Suzanne a occupé une place essentielle dans la vie et dans le parcours exceptionnel de Surya. »

La Fédération, désormais présidée par Philippe Candeloro⁠, a également rappelé le rôle de Suzanne et de Georges Bonaly dans l’accompagnement de leur fille tout au long de son parcours.

Cinq fois championne d’Europe et trois fois vice-championne du monde

Aux côtés de sa mère, Surya Bonaly s’est imposée comme l’une des plus grandes figures du patinage artistique français. Elle remporte cinq titres consécutifs de championne d’Europe entre 1991 et 1995 et décroche trois médailles d’argent consécutives aux Championnats du monde en 1993, 1994 et 1995.

Elle participe également à trois éditions des Jeux olympiques d’hiver et termine notamment quatrième à Lillehammer en 1994. Sa carrière reste aussi indissociable de son célèbre salto arrière réceptionné sur un pied, une figure spectaculaire qu’elle réalise notamment lors des Jeux olympiques de Nagano en 1998.

Suzanne Bonaly aura accompagné sa fille pendant les années qui ont fait de Surya l’une des personnalités les plus célèbres du patinage français. Avec sa disparition, l’ancienne championne perd celle qui fut à la fois sa mère, son soutien quotidien et l’une des principales figures de sa carrière sportive.