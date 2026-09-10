Miss Autriche : Lucia Sisic meurt à seulement 22 ans après 7 opérations du cœur

Lucia Sisic, Miss Autriche 2024, décède à 22 ans après avoir subi sept opérations cardiaques en raison d'une malformation congénitale. Son décès, dont la cause précise reste inconnue, a été annoncé par Mission Austria. Elle espérait utiliser sa notoriété pour inspirer d'autres jeunes confrontés à des problèmes de santé.

Lucia Sisic, élue Miss Autriche en 2024, est morte à l’âge de seulement 22 ans. La jeune femme souffrait depuis sa naissance d’une malformation cardiaque congénitale et avait subi sept interventions au cours de sa vie. La cause exacte de son décès n’a toutefois pas été rendue publique.

Sa disparition a été annoncée par Mission Austria, l’organisation qui gère les titres de Miss et Mister Autriche. Lucia Sisic était toujours la Miss Autriche en titre, aucune nouvelle élection nationale n’ayant été organisée depuis son sacre en 2024.

Une malformation cardiaque diagnostiquée dès la naissance

Originaire de Vienne, Lucia Sisic était née avec une malformation touchant ses valves cardiaques. Son parcours médical avait commencé presque immédiatement après sa naissance avec une première opération.

Au total, la jeune femme avait dû subir sept interventions. Elle avait raconté publiquement les conséquences de sa maladie sur son enfance et sa scolarité, notamment son impossibilité de participer normalement aux activités sportives.

« Mon enfance était simplement différente, mais elle m’a aussi rendue forte. », avait-elle expliqué en évoquant ces années marquées par les hospitalisations.

À 13 ans, elle avait dû être réanimée pendant une opération

L’un des épisodes les plus graves de son parcours médical remontait à 2017. Lucia Sisic avait alors 13 ans. Lors d’une intervention chirurgicale, son état s’était brutalement dégradé au point que les médecins avaient dû la réanimer. « J’avais 13 ans et j’ai dû être réanimée pendant l’opération. C’était vraiment très juste. », avait-elle raconté plusieurs années plus tard.

Après cette intervention, l’adolescente avait également souffert de lourdes complications. Sa jambe et son pied gauches étaient devenus insensibles et extrêmement douloureux. Elle avait été hospitalisée pendant plusieurs mois et avait dû réapprendre à marcher.

Septième opération à l’hiver 2025

Lucia Sisic avait subi sa septième intervention cardiaque à l’hiver 2025. Après l’opération, elle s’était montrée particulièrement soulagée et espérait pouvoir enfin s’éloigner des blocs opératoires pendant plusieurs années : « J’ai maintenant également passé ma septième intervention et je suis extrêmement heureuse de pouvoir officiellement, je l’espère pour quelques années, faire une pause. »

Malgré ce lourd parcours médical, elle refusait d’être présentée uniquement à travers sa maladie. « Je ne veux pas de pitié, je veux encourager les autres ! », avait-elle affirmé. Elle souhaitait notamment utiliser sa notoriété pour soutenir les enfants confrontés à des problèmes de santé similaires.

De Miss Vienne à Miss Autriche en 2024

En 2024, Lucia Sisic avait remporté le titre de Miss Vienne avant d’être couronnée Miss Autriche. Elle avait volontairement choisi de ne pas mettre en avant ses problèmes cardiaques pendant le concours afin que le jury ne soit pas influencé par son histoire personnelle. Elle était toujours officiellement Miss Autriche au moment de son décès. Les éditions suivantes du concours n’ont pas été organisées, notamment en raison de difficultés financières.

La cause exacte de sa mort n’a pas été révélée

À ce stade, aucun lien officiel n’a été établi entre la malformation cardiaque de Lucia Sisic et son décès. La cause précise de sa mort n’a pas été communiquée. Il serait donc prématuré d’affirmer que la jeune femme est morte directement des suites de ses problèmes cardiaques.

Mission Austria lui a rendu hommage après l’annonce de sa disparition : « Lucia restera dans nos mémoires comme une jeune femme merveilleuse. Nos pensées et notre profonde compassion vont à sa famille, à ses amis et à toutes les personnes qui lui étaient proches. »

Quelques semaines encore avant sa mort, Lucia Sisic publiait des photos de ses vacances dans les Balkans. Sa dernière publication sur Instagram remontait au 12 août. Elle avait seulement 22 ans.