Patrick Bruel porte plainte après la fuite de son audition. Il dénonce une violation du secret de l’instruction

Patrick Bruel passe à l’offensive sur le terrain judiciaire. Le chanteur a porté plainte pour violation du secret de l’instruction après la publication par Paris Match de larges extraits de son audition réalisée lors de sa garde à vue de juin 2026. Une démarche que ses avocats avaient annoncée quelques jours plus tôt après la diffusion dans la presse de plusieurs éléments contenus dans la procédure.

Le magazine avait dévoilé une partie des réponses données par Patrick Bruel aux policiers au cours de ses 48 heures de garde à vue. Le chanteur avait alors été interrogé sur les accusations de plusieurs femmes et confronté à différents témoignages versés au dossier. Ces procès-verbaux, normalement contenus dans le dossier judiciaire, se sont ainsi retrouvés largement exposés dans la presse.

Son audition de 48 heures s’est retrouvée dans la presse

Patrick Bruel avait été placé en garde à vue le 8 juin dans le cadre des investigations portant sur des accusations de violences sexuelles. Les enquêteurs l’avaient interrogé sur des faits concernant alors 13 victimes présumées. Sa garde à vue avait été prolongée de 24 heures afin de poursuivre les auditions sur les différentes accusations.

Début septembre, Paris Match a publié de larges passages de cette audition. Patrick Bruel y répond aux questions des policiers sur plusieurs femmes l’ayant mis en cause, parfois en affirmant ne pas se souvenir des rencontres ou des situations qui lui sont décrites. Le contenu de ces échanges, jusque-là réservé à la procédure, a ainsi été exposé publiquement.

« Une violation manifeste du secret de l’instruction »

Dès la publication de ces éléments, Me Fanny Colin, l’une des avocates de Patrick Bruel, avait vivement dénoncé la fuite. Elle avait parlé d’une « violation manifeste du secret de l’instruction » et qualifié la situation de « scandaleuse ».

La défense avait immédiatement annoncé son intention de saisir la justice. Cette plainte vise désormais à déterminer comment des éléments provenant du dossier, notamment les procès-verbaux d’audition, ont pu quitter la procédure avant d’être rendus publics.

L’article 11 du Code de procédure pénale prévoit que la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète et que les personnes qui y concourent sont tenues au secret professionnel. La question centrale de cette nouvelle procédure sera donc celle de l’origine de la fuite des documents. La défense avait déjà pointé du doigt la circulation des procès-verbaux

Me Fanny Colin avait également affirmé qu’elle ne croyait pas à une fuite provenant des magistrats ou des enquêteurs. Elle avait ensuite directement évoqué la circulation des procès-verbaux entre les différents avocats participant à la procédure.

Cette polémique avait pris une première ampleur avec la révélation du témoignage d’Helena Noguerra. La chanteuse et actrice avait été entendue par les policiers sur des faits qu’elle dit avoir subis dans les années 2000. Elle avait publiquement protesté après la divulgation de son identité et de son témoignage, alors qu’elle avait demandé que celui-ci reste confidentiel.

Une nouvelle procédure au cœur d’un dossier judiciaire déjà très lourd

Cette plainte intervient alors que Patrick Bruel est lui-même au centre de plusieurs procédures. Après ses 48 heures de garde à vue, le chanteur avait été présenté aux juges alors que le parquet demandait sa mise en examen et son placement en détention provisoire.

Il a finalement été mis en examen dans plusieurs dossiers de violences sexuelles et placé sous contrôle judiciaire. Il conteste les accusations portées contre lui. Deux nouvelles plaintes pour viol et tentative de viol avaient encore été déposées après sa mise en examen, tandis que d’autres femmes ont depuis témoigné auprès des enquêteurs.

La bataille judiciaire comporte donc désormais un nouveau front. Après la publication de son audition et de plusieurs éléments confidentiels du dossier, Patrick Bruel demande maintenant à la justice de rechercher l’origine des fuites qui ont permis à des pièces de la procédure de se retrouver dans la presse.