L’ex-joueur de l’OM Joey Barton restera en prison jusqu’en mars 2027. La justice refuse encore de libérer

Joey Barton ne sortira pas de prison avant son procès. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a vu sa nouvelle demande de remise en liberté sous caution rejetée ce lundi par la Liverpool Crown Court. Âgé de 44 ans, l’Anglais restera donc en détention provisoire jusqu’à l’ouverture de son procès, fixée au 8 mars 2027, soit exactement un an après les faits qui lui sont reprochés.

L’ancien international anglais est incarcéré depuis le printemps dans cette affaire d’agression présumée. Il est poursuivi pour avoir intentionnellement causé de graves blessures à Kevin Lynch, 51 ans, ancien entraîneur de football amateur. Barton conteste les accusations et a plaidé « non coupable ».

Une nouvelle demande de libération rejetée

Joey Barton devait initialement être jugé début septembre 2026 à Liverpool. Mais le procès a finalement été reporté de plus de six mois, jusqu’au 8 mars 2027.

Face à ce délai supplémentaire, ses avocats avaient présenté une nouvelle demande de remise en liberté sous caution. Celle-ci a été examinée lundi par le juge David Potter, qui l’a rejetée. Joey Barton, qui participait à l’audience en visioconférence depuis la prison de Liverpool, a donc été maintenu en détention. Une nouvelle audience préparatoire est programmée le 11 décembre 2026.

S’il reste incarcéré jusqu’à son procès, l’ancien Marseillais aura passé un an en détention provisoire avant même que les jurés ne se prononcent sur sa culpabilité ou son innocence.

Une agression présumée après une soirée dans un club de golf

Les faits remontent au 8 mars 2026, à Huyton, près de Liverpool. Joey Barton est accusé d’avoir agressé Kevin Lynch après que les deux hommes ont passé du temps au Huyton and Prescot Golf Club.

La victime aurait subi de graves blessures, notamment au visage et à un œil. La police était intervenue dans la soirée après avoir été alertée d’une agression. Barton avait ensuite été arrêté puis placé en détention. Un autre homme, Gary O’Grady, avait initialement été poursuivi dans le même dossier. Les poursuites engagées à son encontre ont toutefois été abandonnées en juin 2026.

Barton avait déjà été condamné pour violences conjugales

Cette nouvelle affaire judiciaire intervient après une condamnation prononcée en mars 2025 contre Joey Barton pour des violences commises sur son épouse Georgia en juin 2021.

Le tribunal de Westminster l’avait reconnu coupable de l’avoir poussée au sol puis frappée d’un coup de pied à la tête au cours d’une dispute. Elle avait notamment souffert d’un saignement de nez et d’une bosse au front. Lors de son appel aux services d’urgence, elle avait déclaré : « Mon mari vient de me frapper dans la maison. » Barton avait finalement été condamné à 12 semaines de prison avec sursis pendant deux ans.

Une saison sous le maillot de l’OM

Passé par Manchester City, Newcastle, Queens Park Rangers ou encore les Glasgow Rangers, Joey Barton avait également porté le maillot de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2012-2013. Personnage particulièrement médiatisé durant son passage en France, le milieu anglais avait ensuite poursuivi sa carrière en Grande-Bretagne avant de raccrocher les crampons en 2017 et de devenir entraîneur. Son procès pour l’agression présumée de Kevin Lynch doit désormais débuter le 8 mars 2027 et devrait durer environ deux semaines. D’ici là, tandis que l’OM connaît actuellement un début de saison difficile, son ancien milieu de terrain restera derrière les barreaux à Liverpool.