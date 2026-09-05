Philippe Bouvard cambriolé pendant ses obsèques à Cannes: un bijou et une importante somme d’argent dérobés, aucune trace d’effraction

Le timing est particulièrement sordide. Alors que la famille et les proches de Philippe Bouvard étaient réunis, lundi 31 août, pour lui rendre un dernier hommage à Cannes, l’appartement de l’animateur a été cambriolé. Un bijou ainsi qu’une importante somme d’argent en numéraire ont disparu. Plus troublant encore : aucune trace d’effraction n’aurait été constatée dans le logement. Une enquête a été ouverte et aucune interpellation n’a encore eu lieu.

Le logement visité au moment même des obsèques

Les faits se sont produits lundi 31 août, dans l’après-midi, alors que se déroulaient les obsèques de Philippe Bouvard à Cannes⁠. Une semaine après la mort de l’animateur à l’âge de 96 ans⁠, sa famille, ses proches et de nombreuses personnalités s’étaient réunis à 15h en l’église Notre-Dame-de-Bon-Voyage.

C’est précisément durant ce créneau que son appartement cannois a été « visité ». Les auteurs ont profité de l’absence de ses occupants pour pénétrer dans le logement. Le cambriolage n’a été découvert qu’ensuite et la famille de Philippe Bouvard a déposé plainte.

Le choix du jour et de l’heure constitue évidemment l’un des éléments que les policiers vont devoir éclaircir. Il reste notamment à déterminer si les auteurs ont agi par opportunité ou s’ils savaient que le domicile de Philippe Bouvard serait vide pendant la cérémonie. À ce stade, aucun élément ne permet d’affirmer que l’appartement avait été spécifiquement ciblé en raison de l’identité de son propriétaire.

Un bijou et une importante somme d’argent ont disparu

Le préjudice exact n’a pas été rendu public. Les premières informations font état de la disparition d’au moins un bijou ainsi que d’une importante somme d’argent liquide. Le montant de cette somme n’a pas été communiqué. Plusieurs objets auraient également été dérobés dans l’appartement.

La famille a constaté les disparitions à l’issue de cette journée particulièrement éprouvante. Une plainte a alors été déposée et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises du vol et d’identifier son ou ses auteurs. Les investigations ont été confiées au commissariat de Cannes.

Aucune trace d’effraction constatée

Un élément intrigue particulièrement : les enquêteurs n’auraient relevé aucune trace d’effraction dans l’appartement. Porte forcée, serrure fracturée ou autre accès endommagé ne semblent donc pas avoir été constatés sur place.

Cette absence d’effraction va naturellement conduire les policiers à déterminer de quelle manière les auteurs sont entrés dans le logement. Les enquêteurs vont notamment devoir reconstituer les allées et venues autour de l’appartement le 31 août et identifier les personnes susceptibles d’avoir eu accès aux lieux. Pour autant, aucune personne n’est actuellement mise en cause et aucune piste ne peut être considérée comme privilégiée publiquement à ce stade.

Une cérémonie très suivie à quelques kilomètres de là

Au moment du cambriolage, Cannes rendait justement un hommage public à celui qui avait marqué plus de 70 années de radio, de télévision et de presse. Philippe Bouvard était décédé le 24 août dans la ville où il résidait depuis de nombreuses années avec son épouse Colette.

Sa disparition avait conduit RTL à bouleverser ses programmes et organiser plusieurs hommages⁠. La station avait annoncé sa mort en précisant : « Il s’est éteint ce matin aux alentours de 8h, en douceur. »

Créateur des Grosses Têtes en 1977, Philippe Bouvard avait dirigé l’émission pendant près de quatre décennies avant de céder sa place à Laurent Ruquier en 2014. Malgré une relation devenue compliquée entre les deux hommes, Laurent Ruquier avait salué après sa disparition « un maître », « un exemple et un modèle »⁠.

Quelques mois avant sa mort, Philippe Bouvard menait encore une retraite discrète à Cannes. Cyril Viguier l’avait rencontré chez lui en janvier dernier⁠ et décrivait un homme toujours attentif à l’actualité malgré son retrait progressif de la vie médiatique.

Une enquête désormais centrée sur les conditions d’accès au logement

Les policiers vont désormais chercher à comprendre comment les auteurs ont pu entrer sans laisser de trace d’effraction et surtout s’ils connaissaient à l’avance l’absence des occupants. Le fait que le vol ait été commis au moment précis des obsèques constitue forcément un point essentiel de l’enquête, mais ne permet pas, à lui seul, de conclure à un cambriolage préparé.

À ce stade, aucune interpellation n’a été annoncée. Les investigations se poursuivent à Cannes pour identifier le ou les auteurs et préciser le montant total du préjudice.