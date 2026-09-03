Scandale à l’Hôtel de Crillon: des célébrités auraient été filmées à leur insu dans leur intimité, des vidéos auraient circulé entre employés

L’un des palaces les plus prestigieux de Paris est secoué par de graves accusations. À l’Hôtel de Crillon, place de la Concorde, des membres du personnel auraient détourné l’usage des caméras de vidéosurveillance pour regarder, conserver ou partager des images de clientes et de célébrités dans des moments relevant de leur intimité. Parmi les personnalités concernées figure Virginie Efira, qui aurait découvert qu’une vidéo la montrant dans une situation intime près de la piscine de l’établissement circulait.

L’affaire ne se limite pas à la comédienne. Plusieurs anciens salariés décrivent des pratiques qui auraient touché d’autres clientes du palace, mais aussi des disparitions d’objets de luxe et des tensions internes ayant débouché sur plusieurs licenciements.

Des images de vidéosurveillance détournées de leur fonction

Les faits rapportés concernent notamment le service de sécurité du Crillon. Des images enregistrées par les caméras du palace auraient été visionnées par certains salariés sans nécessité liée à la sécurité de l’établissement ou de ses clients.

Plus grave, certaines scènes auraient été conservées ou partagées dans des conversations privées. Des clientes auraient ainsi été observées dans des situations intimes alors qu’elles se trouvaient dans l’établissement. Plusieurs témoignages d’anciens salariés font état de telles pratiques. Pour un établissement qui accueille régulièrement des personnalités françaises et internationales, l’affaire touche directement à l’une des exigences essentielles de l’hôtellerie de très grand luxe : la confidentialité absolue de ses clients.

Virginie Efira aurait découvert une vidéo intime grâce à une connaissance

Le cas rendu public concerne Virginie Efira. L’actrice aurait été filmée à son insu dans une situation intime à proximité de la piscine du palace. La vidéo aurait ensuite circulé avant de parvenir jusqu’à la comédienne par l’intermédiaire d’une connaissance. C’est donc de l’extérieur qu’elle aurait appris l’existence des images enregistrées dans l’établissement.

L’Hôtel de Crillon aurait ensuite dédommagé Virginie Efira. La comédienne, dont le retour au cinéma après une pause consacrée à sa famille⁠ avait été très commenté, n’a pas souhaité s’exprimer publiquement sur cette affaire.

D’autres célébrités auraient été concernées

Virginie Efira ne serait pas la seule personnalité dont des images auraient été détournées. Les témoignages évoquent plus largement des célébrités et clientes filmées par les dispositifs de surveillance du palace et dont certaines séquences auraient ensuite été regardées ou partagées entre membres du personnel. À ce stade, les identités des autres personnalités éventuellement concernées ne sont pas établies publiquement. Il serait donc prématuré d’attribuer à d’autres célébrités des faits précis.

Le cas de Virginie Efira est particulièrement sensible compte tenu de la nature des images évoquées. La comédienne, dont le cachet de 60.000 euros pour la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes 2022⁠ avait récemment refait surface à l’Assemblée nationale, se retrouve cette fois citée dans une affaire touchant directement à sa vie privée.

Des disparitions d’objets de luxe également dénoncées

L’affaire des vidéos n’est qu’une partie des dysfonctionnements rapportés par d’anciens employés. Des soupçons portent également sur la disparition d’objets de valeur, notamment parmi les objets trouvés conservés par l’établissement.

Des salariés affirment par ailleurs avoir alerté leur hiérarchie sur certaines pratiques. Plusieurs personnes auraient ensuite quitté l’établissement ou été licenciées. Parmi les anciens employés interrogés figurent notamment des membres de la sécurité ainsi qu’un représentant syndical. La direction du Crillon et son directeur de la sécurité n’ont pas apporté de réponse publique détaillée aux accusations rapportées.

Un scandale particulièrement embarrassant pour l’un des palaces les plus célèbres de Paris

Installé place de la Concorde, l’Hôtel de Crillon fait partie des établissements emblématiques du luxe parisien. Son histoire remonte au XVIIIe siècle et ses chambres et suites peuvent atteindre des tarifs extrêmement élevés. L’établissement emploie plusieurs centaines de personnes et accueille une clientèle internationale particulièrement fortunée.

Le palace possède également une place particulière dans l’histoire des célébrités françaises. Thierry Le Luron avait ainsi passé les dernières semaines de sa vie dans la suite 440 du Crillon avant sa mort en novembre 1986⁠.

Les accusations révélées aujourd’hui sont d’autant plus embarrassantes que le statut de palace de l’établissement vient d’être renouvelé pour trois ans.

Pour l’heure, aucune procédure judiciaire publique liée spécifiquement aux faits concernant Virginie Efira n’a été identifiée. Les accusations reposent sur les témoignages d’anciens salariés et doivent donc être présentées comme telles. Mais le récit concernant l’actrice et l’indemnisation qu’elle aurait reçue place désormais l’Hôtel de Crillon face à une affaire particulièrement sensible : celle de clients qui auraient été filmés par les caméras chargées de contribuer à leur sécurité, avant que certaines de ces images ne circulent en dehors de cet usage.