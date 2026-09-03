Indira Ampiot soutient le retrait de Miss France de Miss Univers: «Il y avait beaucoup de soucis»

Indira Ampiot soutient le retrait de Miss France de Miss Univers, jugeant que les valeurs des deux concours ne sont plus alignées. Après une expérience à Miss Univers 2024, elle met en lumière des problèmes d'organisation et un manque d'équité. Ampiot se concentre désormais sur Miss Monde 2026, qu'elle trouve conforme à ses valeurs.

À deux jours de la finale de Miss Monde 2026, Indira Ampiot assume sans détour la position prise par la société Miss France face à Miss Univers. Miss France 2023, qui a elle-même participé au concours international en 2024, estime que les deux organisations ne défendent aujourd’hui plus les mêmes valeurs. Un jugement nourri par sa propre expérience et les dysfonctionnements qu’elle dit avoir constatés sur place.

La société Miss France avait annoncé fin mai qu’elle n’enverrait aucune candidate à Miss Univers 2026⁠, rompant ainsi avec une compétition internationale à laquelle les Miss françaises participaient régulièrement. Une décision qu’Indira Ampiot comprend et soutient.

« Miss France ne partage pas les mêmes valeurs que Miss Univers actuellement »

Interrogée par Voici, Indira Ampiot ne cherche pas à minimiser les différences qui existent désormais, selon elle, entre les deux concours. « Je pense que Miss France ne partage pas les mêmes valeurs que Miss Univers actuellement », explique-t-elle.

La Guadeloupéenne de 21 ans sait de quoi elle parle. Élue Miss France 2023, elle avait représenté la France à Miss Univers 2024 et terminé dans le Top 30, à la 20e place. Une expérience internationale dont elle conserve des souvenirs positifs sur le plan humain, mais également de sérieuses réserves concernant le fonctionnement du concours.

« Pour avoir participé au concours, il y avait beaucoup de soucis et je pense que ça ne correspondait pas à l’image de Miss France », affirme-t-elle. Des critiques qu’Indira Ampiot avait déjà formulées plus précisément avant son départ pour le Vietnam. Elle avait alors expliqué avoir découvert à Miss Univers un univers beaucoup plus tourné vers le « m’as-tu-vu » et le « business » que celui qu’elle connaissait en France, évoquant également « beaucoup de soucis d’organisation » et « trop de choses bizarres, trop de préférences ».

Équité, respect et possibilité de « rester soi-même »

Indira Ampiot oppose à cette expérience les principes qu’elle associe à Miss France. Pour elle, le concours français permet aux candidates d’évoluer dans un environnement davantage fondé sur l’équité et le respect. « À Miss France, on a la chance d’avoir de l’équité, du respect et surtout de pouvoir rester soi-même », explique l’ancienne reine de beauté. Et lorsqu’elle compare cette philosophie avec celle de Miss Univers aujourd’hui, son constat est sévère : « Avec Miss Univers, c’est plus trop le cas actuellement. »

Elle ne ferme cependant pas définitivement la porte au concours. Indira Ampiot dit espérer que la situation évoluera et que la France pourra un jour y retourner. Cette position rejoint celle de la société Miss France : son retrait de Miss Univers⁠ concerne l’édition 2026 et n’a pas été présenté comme une rupture définitive.

Miss Univers 2025 a profondément fragilisé la confiance

La décision française est arrivée après une édition 2025 particulièrement agitée. Quelques jours avant la finale organisée à Bangkok, Omar Harfouch, membre du jury, avait démissionné en dénonçant des irrégularités dans la sélection des finalistes⁠.

Le pianiste, compositeur et homme d’affaires affirmait notamment qu’une présélection des candidates avait été réalisée sans les membres du jury officiel. Après l’élection de Fátima Bosch, d’autres voix se sont ajoutées à la polémique. Natalie Glebova, Miss Univers 2005 et membre du jury en 2025, a notamment affirmé que 80% du jury n’avait pas voté pour Fátima Bosch⁠. Un autre juré, Louie Heredia, a également déclaré ne pas avoir accordé son vote final à la Mexicaine⁠.

Depuis, les tensions n’ont pas disparu. Fátima Bosch est notamment engagée dans un conflit judiciaire en Thaïlande après sa confrontation avec Nawat Itsaragrisil en novembre 2025. Une procédure pour diffamation⁠ avait été engagée avant même son couronnement.

Indira Ampiot a désormais les yeux tournés vers Miss Monde

Pour Indira Ampiot, l’avenir immédiat se joue cependant très loin de Miss Univers. La Française représente actuellement le pays à Miss Monde 2026, au Vietnam, après avoir été choisie pour porter les couleurs françaises dans la compétition⁠.

La finale de la 73e édition se déroulera samedi 5 septembre à Nha Trang et sera retransmise en direct en France à partir de 14 heures sur Paris Première. Indira Ampiot est déjà assurée d’intégrer le Top 40 après avoir remporté le « Top Model Challenge » pour la région Europe.

Deux ans après une expérience à Miss Univers qui lui a laissé un « goût amer », Miss France 2023 aborde donc un autre concours international dont elle estime la philosophie beaucoup plus proche de celle de Miss France. Et cette fois, son ambition est assumée : décrocher la couronne mondiale.