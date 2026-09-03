La tapisserie de Bayeux, une exposition londonienne au coût record

L'exposition de la tapisserie de Bayeux au British Museum, qui démarre le 10 septembre, est l'une des plus onéreuses de l'institution, impliquant un coût de 5 millions de livres et une couverture de dommages pouvant atteindre 920 millions d'euros. Tous les billets sont déjà vendus jusqu'à fin décembre, attestant d'un grand engouement.

L’exposition de la tapisserie de Bayeux au British Museum, qui ouvre au public le 10 septembre, s’annonce comme l’une des plus coûteuses jamais organisées par l’institution londonienne, avec un investissement estimé à 5 millions de livres et une garantie d’indemnisation pouvant atteindre 920 millions d’euros en cas de dommage.

Un caisson anti-vibrations et une assurance hors normes

Longue de 68,3 mètres pour 50 centimètres de large et pesant 350 kilogrammes, la broderie de neuf panneaux de lin représentant 626 personnages et 202 chevaux a nécessité un travail méticuleux pour être transportée en toute sécurité depuis la Normandie, avec notamment la construction d’un caisson spécial capable de réduire les vibrations. Selon la convention signée entre Paris et Londres, le Royaume-Uni s’est engagé à indemniser la France à hauteur de 800 millions de livres, soit environ 920 millions d’euros, si l’œuvre venait à subir des dommages majeurs pendant la durée du prêt.

« C’est une exposition qui nous coûte très cher à organiser », a justifié sur la BBC le directeur du musée Nicholas Cullinan, précisant que le coût du prêt, assumé selon l’usage par l’institution bénéficiaire, représenterait un investissement record pour le British Museum.

Des billets déjà tous vendus jusqu’à fin décembre

Pour rentrer dans ses frais, le musée mise sur une billetterie à prix élevé, entre 25 et 33 livres selon l’âge et l’horaire, ainsi que sur des événements payants annexes, comme une conférence facturée 50 livres en présentiel ou un atelier de broderie d’une journée à 300 livres. Dès le 1er juillet, jour de mise en vente des premiers billets, le site internet du musée avait été pris d’assaut, la billetterie affichant complet jusqu’au 31 décembre en quelques heures seulement.

Pour George Osborne, président du British Museum, cette exposition pourrait devenir l’événement muséal d’une génération, avec l’ambition de dépasser le précédent record de fréquentation de l’institution, établi en 1972 par l’exposition consacrée à Toutankhamon et ses 1,69 million de visiteurs.