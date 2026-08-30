Le musée Paul Valéry de Sète expose le dialogue entre Jean Vilar et les peintres

Le musée Paul Valéry de Sète présente jusqu'au 8 novembre une exposition dédiée à Jean Vilar, qui met en lumière sa collaboration avec des peintres entre 1950 et 1970. À travers 40 tableaux et une centaine d'œuvres graphiques, l'exposition illustre l'impact de la couleur et des arts sur le théâtre, notamment grâce à Léon Gischia.

Le musée Paul Valéry de Sète consacre jusqu’au 8 novembre l’ensemble de ses espaces d’exposition temporaire à Jean Vilar, fondateur du Festival d’Avignon, à travers une exposition intitulée Les couleurs de Jean Vilar, explorant sa relation privilégiée avec les peintres de son époque.

Sept sections consacrées à 40 tableaux et cent œuvres graphiques

Réalisée en étroite collaboration avec la Maison Jean Vilar d’Avignon et placée sous le commissariat général de Camille Bertrand-Hardy, l’exposition réunit près de 40 tableaux, une centaine d’œuvres graphiques, ainsi que des costumes, des tapisseries et des sculptures issus de collections publiques et privées. Le parcours, organisé en sept sections thématiques, retrace le dialogue tissé entre le théâtre, la peinture et les arts décoratifs au cours des années 1950 à 1970, une période durant laquelle les collaborateurs de Jean Vilar se revendiquaient non pas décorateurs, mais « peintres de théâtre », faisant de la couleur un véritable acteur de la scène.

Fondateur du Festival d’Avignon en 1947 et du Théâtre national populaire au Palais de Chaillot en 1951, Jean Vilar avait profondément renouvelé et démocratisé le théâtre français d’après-guerre, porté par une conception résolument plastique de la mise en scène.

Léon Gischia, complice artistique pendant près de vingt ans

Parmi les artistes présentés, Léon Gischia occupe une place centrale dans le parcours : sa rencontre avec Jean Vilar en 1941 marque le début d’une collaboration de près de vingt ans, durant laquelle il devient bien plus qu’un simple décorateur pour l’homme de théâtre. C’est lui qui pousse Vilar à abandonner les décors réalistes au profit d’espaces épurés, où quelques éléments suffisent à suggérer un lieu, laissant aux costumes et aux couleurs le soin de structurer l’espace scénique et de guider le regard du spectateur.

L’exposition explore également le dialogue de Jean Vilar avec d’autres artistes de la Nouvelle École de Paris, parmi lesquels Édouard Pignon, Mario Prassinos et Gustave Singier, ainsi qu’une section consacrée aux oriflammes, ces signatures scéniques devenues emblématiques du ciel d’Avignon durant les grandes années du festival.