C’était un 30 août : la défaite russe de Tannenberg en 1914

Le 30 août 1914, l’armée allemande inflige une défaite écrasante aux forces russes lors de la bataille de Tannenberg, grâce à un encerclement stratégique commandé par Hindenburg et Ludendorff. Cette victoire entraîne la capitulation de l'armée russe, laissant derrière elle 92 000 prisonniers et changeant le cours du conflit en faveur des Alliés.

Le 30 août 1914, un mois seulement après l’ouverture des hostilités de la Première Guerre mondiale, l’armée allemande écrase les forces russes lors de la bataille de Tannenberg, en Prusse-Orientale, une victoire surprise qui révèle aux observateurs les plus avertis que le conflit sera long et impitoyable.

Un piège tendu par Hindenburg et Ludendorff

À la demande de leurs alliés français, désireux d’obliger l’Allemagne à combattre simultanément sur deux fronts, les Russes avaient engagé dès la mi-août deux armées dans la province allemande de Prusse-Orientale. Après une première victoire à Gumbinnen le 20 août, qui fait alors célébrer à Paris et à Londres les vertus du fameux « rouleau compresseur russe », le général Paul von Hindenburg, sorti de sa retraite à 67 ans, prend en catastrophe la tête de la IIe armée allemande, assisté du général Erich Ludendorff.

Exploitant l’interception de communications russes qui révèlent la séparation des forces ennemies, les deux généraux allemands attaquent séparément puis encerclent l’armée du général Alexandre Samsonov, dans ce qui restera comme la victoire d’encerclement la plus complète depuis la bataille de Cannes, plus de 2 100 ans auparavant.

Un désastre qui coûte la vie au général russe

Réalisant l’ampleur de la catastrophe, le général Samsonov s’enfonce dans les forêts de Prusse-Orientale dans la nuit du 29 au 30 août avec quelques officiers de son état-major, avant de se donner la mort plutôt que d’être capturé. Ses corps d’armée capitulent les uns après les autres, laissant environ 92 000 prisonniers et 500 canons aux mains des Allemands.

Affolé par cette défaite, le chef d’état-major général allemand Helmuth von Moltke retire deux corps d’armée du front occidental pour renforcer le front de l’Est, un choix qui s’avère finalement une bénédiction pour les Français, alors bousculés de toutes parts et qui profitent de ce répit inattendu pour préparer la contre-offensive qui sauvera leur pays d’une nouvelle invasion lors de la bataille de la Marne.