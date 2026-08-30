Jordan Bardella nomme Tony Bonalair à la tête du RNJ

Jordan Bardella nomme Tony Bonalair, 25 ans, directeur national du Rassemblement national de la jeunesse (RNJ) pour mobiliser les jeunes en faveur de Marine Le Pen. Bonalair, ayant un parcours au sein du RN, se fixe pour mission d'animer et structurer le mouvement à l'approche de l'élection présidentielle de 2027.

À quelques mois de l’élection présidentielle, Jordan Bardella réorganise la branche jeunesse du Rassemblement national. Le président du RN a nommé Tony Bonalair, 25 ans, directeur national du Rassemblement national de la jeunesse, avec pour mission de mobiliser les jeunes derrière Marine Le Pen.

L’annonce a été faite samedi 29 août, à l’occasion de la rentrée politique de Jordan Bardella à Châlons-en-Champagne. Tony Bonalair succède à l’eurodéputé Pierre-Romain Thionnet, qui a salué son arrivée et estimé que le RNJ était désormais « entre de bonnes mains ».

Mobiliser les jeunes derrière Marine Le Pen

Jordan Bardella a confié au nouveau patron du RNJ une feuille de route clairement tournée vers 2027 : « l’animation militante, la formation et la structuration » d’un mouvement revendiquant 25 000 adhérents, ainsi que la mobilisation des étudiants et des jeunes actifs en faveur de la candidature de Marine Le Pen.

Tony Bonalair a immédiatement affiché son objectif : « Je donnerai tout aux côtés de l’immense RNJ pour faire gagner la candidate du peuple, Marine Le Pen », a-t-il déclaré. Diplômé en finance et ancien conseiller bancaire, il s’est engagé jeune au RN avant de devenir responsable des jeunes en Seine-et-Marne puis collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale.

Élu conseiller municipal d’opposition à Fontenay-Trésigny en mars 2026, Tony Bonalair prend ainsi la tête du RNJ au moment où le Rassemblement national entre pleinement dans la campagne présidentielle et cherche à renforcer sa mobilisation militante auprès des plus jeunes.