Jordan Bardella nomme Tony Bonalair à la tête du RNJ

À quelques mois de l’élection présidentielle, Jordan Bardella réorganise la branche jeunesse du Rassemblement national. Le président du RN a nommé Tony Bonalair, 25 ans, directeur national du Rassemblement national de la jeunesse, avec pour mission de mobiliser les jeunes derrière Marine Le Pen.
L’annonce a été faite samedi 29 août, à l’occasion de la rentrée politique de Jordan Bardella à Châlons-en-Champagne. Tony Bonalair succède à l’eurodéputé Pierre-Romain Thionnet, qui a salué son arrivée et estimé que le RNJ était désormais « entre de bonnes mains ».
Mobiliser les jeunes derrière Marine Le Pen
Jordan Bardella a confié au nouveau patron du RNJ une feuille de route clairement tournée vers 2027 : « l’animation militante, la formation et la structuration » d’un mouvement revendiquant 25 000 adhérents, ainsi que la mobilisation des étudiants et des jeunes actifs en faveur de la candidature de Marine Le Pen.
Tony Bonalair a immédiatement affiché son objectif : « Je donnerai tout aux côtés de l’immense RNJ pour faire gagner la candidate du peuple, Marine Le Pen », a-t-il déclaré. Diplômé en finance et ancien conseiller bancaire, il s’est engagé jeune au RN avant de devenir responsable des jeunes en Seine-et-Marne puis collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale.
Élu conseiller municipal d’opposition à Fontenay-Trésigny en mars 2026, Tony Bonalair prend ainsi la tête du RNJ au moment où le Rassemblement national entre pleinement dans la campagne présidentielle et cherche à renforcer sa mobilisation militante auprès des plus jeunes.
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