Jordan Bardella se voit déjà Premier ministre de Marine Le Pen

Jordan Bardella annonce qu'il fera campagne avec Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2027, où elle sera candidate à la présidence et lui au poste de Premier ministre. Il met en avant une campagne unie, promettant son soutien total à Le Pen et sa détermination à conquérir le pouvoir exécutif.

Jordan Bardella a confirmé ce samedi qu’il mènerait campagne aux côtés de Marine Le Pen pour l’élection présidentielle de 2027, avec une répartition des rôles désormais clairement assumée : elle comme candidate à l’Élysée, lui comme prétendant à Matignon.

En déplacement à la Foire de Châlons-en-Champagne pour sa rentrée politique, le président du Rassemblement national a assuré qu’il n’avait aucune amertume à ne pas être lui-même candidat à la présidentielle. « Aujourd’hui, il appartient à Marine Le Pen de porter le redressement de la France sur ses épaules », a-t-il déclaré, promettant de mettre « toute son énergie » au service de sa victoire.

« Je serai là quoi qu’il arrive »

Jordan Bardella a surtout confirmé que les deux dirigeants du RN feraient « campagne côte à côte ». « Marine comme candidate au poste de présidente de la République et moi-même comme candidat au poste de Premier ministre », a-t-il précisé, donnant ainsi une dimension institutionnelle au tandem qu’ils veulent présenter aux électeurs.

Alors que Jordan Bardella aurait pu devenir le candidat du RN si Marine Le Pen avait été empêchée de concourir, le président du parti veut désormais afficher une unité totale. « À tous les Français, je dirais que je serai là quoi qu’il arrive », a-t-il lancé, en présentant 2027 comme une campagne menée à deux pour conquérir à la fois l’Élysée et Matignon.