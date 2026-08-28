Entrevue POLITIQUE

Dominique de Villepin propose un « big bang » fiscal pour ramener le déficit à 3 %

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Dominique de Villepin propose un « big bang » fiscal pour ramener le déficit à 3 %
Dominique de Villepin propose un « big bang » fiscal pour ramener le déficit à 3 %

Dominique de Villepin dévoile une série de propositions économiques particulièrement ambitieuses. Dans un texte intitulé « Big bang – la règle républicaine », l’ancien Premier ministre veut supprimer l’ensemble des niches fiscales et sociales, simplifier profondément l’impôt et ramener le déficit public à 3 % du PIB d’ici 2032.

L’ancien chef du gouvernement estime que les solutions budgétaires classiques ne suffisent plus. « La France est devenue impuissante », écrit-il, allant jusqu’à comparer la situation actuelle à celle de « 1788 ». Selon lui, tenter de redresser les comptes publics avec des mesures « soi-disant raisonnables » serait désormais « vain », tant l’État serait devenu incapable de maîtriser efficacement ses dépenses.

Une « nouvelle nuit du 4-Août »

Dominique de Villepin propose notamment une « grande loi d’extinction des niches fiscales et sociales », qu’il présente comme une « nouvelle nuit du 4-Août ». Les dispositifs bénéficiant notamment aux personnes handicapées, à l’outre-mer ou à certaines entreprises seraient supprimés, mais l’ancien Premier ministre promet que les économies dégagées permettraient de compenser les situations les plus fragiles et de financer directement certaines politiques publiques.

Son projet prévoit également une refonte complète de la fiscalité autour de neuf grands impôts. Il défend notamment un impôt unique sur le patrimoine prenant en compte « l’ensemble des sources de la fortune », ainsi qu’une taxation renforcée des successions, accompagnée en contrepartie d’une défiscalisation complète des transmissions réalisées du vivant.

Enfin, Dominique de Villepin souhaite instaurer un taux unique de CSG pour tous et transférer vers cette contribution plus de 200 milliards d’euros de cotisations salariales et patronales. Il propose même d’élargir son assiette à certaines dépenses liées à l’intelligence artificielle. Un programme de rupture qui confirme un peu plus ses ambitions présidentielles, même s’il n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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