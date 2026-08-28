Présidentielle 2027 : Natacha Polony lance son mouvement et « n’exclut rien » pour l’Élysée

Natacha Polony annonce la création d'un mouvement pour les « orphelins de la politique » et envisage une candidature à l'Élysée sans exclure cette option. Elle souhaite perturber le paysage politique actuel en prônant une souveraineté retrouvée, des réformes économiques et un nouveau débat sur le travail, tout en restant vague sur ses intentions.

Natacha Polony franchit un nouveau cap. Dans un long entretien au Parisien, l’essayiste et directrice de la revue L’Audace ! annonce la création d’un mouvement destiné aux « orphelins de la politique » et confirme vouloir prendre toute sa place dans le débat présidentiel. Interrogée sur une éventuelle candidature à l’Élysée, elle assure : « Je n’exclus rien ».

Après plusieurs mois de rumeurs autour de ses ambitions, Natacha Polony explique vouloir « perturber le jeu politique » et proposer une alternative aux Français qui ne se retrouveraient plus dans l’offre actuelle. Elle refuse notamment l’idée d’un « vote sacrificiel » destiné uniquement à empêcher un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Sans encore annoncer formellement sa candidature, elle affirme avoir décidé de « prendre [sa] part dans ce grand débat présidentiel ».

Entre Séguin et Chevènement

Natacha Polony refuse de se définir simplement comme une personnalité de droite ou de gauche. Elle revendique plutôt une filiation mêlant le « gaullisme social de Philippe Séguin » et la « gauche républicaine de Jean-Pierre Chevènement ». Sa priorité économique serait de « décréter l’état d’urgence de la production », avec l’objectif de restaurer la souveraineté industrielle, énergétique et alimentaire de la France.

L’essayiste veut également agir sur les salaires, notamment à travers une baisse des cotisations salariales et patronales permettant, selon elle, aux entreprises de mieux rémunérer leurs salariés. Elle souhaite aussi ouvrir le débat sur la quantité de travail en France, sans se prononcer pour l’instant clairement sur la remise en cause des 35 heures.

À huit mois de l’élection présidentielle, Natacha Polony ne veut toutefois pas ajouter immédiatement son nom à une liste déjà très fournie de candidats. Mais son entrée en politique est désormais assumée, et son entourage ne cache plus qu’il s’agit d’un premier acte vers 2027.