«Je suis prête et je suis un peu nerveuse.» Céline Dion est de retour à Paris avant ses 16 concerts événements

Céline Dion est de retour à Paris pour une résidence de 16 concerts à la Plenitude Arena, après plus de six ans d'absence scénique en raison de problèmes de santé. Elle exprime son émotion et sa nervosité à l’approche de son premier concert, prévu pour le 12 septembre.

Céline Dion est à Paris. La chanteuse québécoise de 58 ans est arrivée ce vendredi 28 août dans la capitale, deux semaines exactement avant son grand retour sur scène. Après plus de six années sans véritable concert, la star s’apprête à retrouver son public pour une résidence exceptionnelle de 16 dates à la Plenitude Arena, à Nanterre. Un retour particulièrement attendu après les graves problèmes de santé qui l’ont contrainte à interrompre sa carrière.

Une arrivée très attendue au Bourget

Céline Dion a atterri à la mi-journée à l’aéroport du Bourget, à bord d’un jet privé long-courrier en provenance de Las Vegas, où elle réside depuis plus de vingt ans. Elle était notamment accompagnée de ses trois fils, René-Charles, 25 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, 15 ans, ainsi que de plusieurs membres de son entourage professionnel.bLa chanteuse a ensuite rejoint le Royal Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris, où elle doit séjourner pendant sa résidence française. De nombreux admirateurs l’attendaient devant le palace, certains étant présents depuis le début de la matinée. À son arrivée vers 14h, Céline Dion, vêtue d’un trench beige, de lunettes de soleil noires et chaussée de talons, a pris quelques instants pour saluer la foule, envoyer des baisers et former un cœur avec ses mains.

« C’est mon deuxième chez moi »

Interrogée quelques instants après son arrivée, Céline Dion n’a pas caché son émotion à l’idée de retrouver la France et son public. « Je me suis toujours sentie soutenue depuis le premier jour et c’est une histoire qui continue. Effectivement, c’est mon deuxième chez moi. J’apprécie que vous soyez là, merci beaucoup », a déclaré la chanteuse. À quelques jours de son retour sur scène, elle reconnaît également ressentir une certaine tension. « Je suis prête et je suis un peu nerveuse, bien sûr, parce que ça fait longtemps », a-t-elle confié. Une question demeure soigneusement gardée secrète : celle de la chanson avec laquelle elle ouvrira son premier concert. Interrogée sur le sujet, Céline Dion a simplement répondu : « Je ne peux pas le dire, c’est un grand secret ! »

16 concerts entre septembre et octobre

Le premier rendez-vous est fixé au samedi 12 septembre. Céline Dion donnera au total 16 concerts entre le 12 septembre et le 17 octobre à la Plenitude Arena de Nanterre. La chanteuse doit assurer jusqu’à trois représentations par semaine devant plus de 30 000 spectateurs par soir. Initialement, 10 concerts avaient été annoncés au printemps. L’immense demande enregistrée lors de la mise en vente des billets a conduit à l’ajout de nouvelles représentations. Et l’histoire parisienne ne s’arrêtera pas en octobre : 10 concerts supplémentaires sont déjà programmés en mai 2027. La production du spectacle a été confiée au directeur artistique Willo Perron. Le show doit parcourir l’immense répertoire francophone et anglophone de Céline Dion, de Pour que tu m’aimes encore à My Heart Will Go On, sans que la liste définitive des chansons ait été dévoilée.

Son premier véritable retour sur scène depuis 2020

Ces concerts auront une portée particulière. Céline Dion n’a plus donné de concert complet depuis mars 2020. Son Courage World Tour, d’abord interrompu par la pandémie de Covid-19, n’avait finalement jamais pu reprendre normalement en raison de son état de santé. En décembre 2022, la chanteuse avait révélé être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare pouvant notamment provoquer des raideurs musculaires et de violents spasmes. Ses difficultés avaient conduit à l’annulation de nombreux concerts et à son retrait prolongé de la scène. Céline Dion avait ensuite raconté son combat contre la maladie dans le documentaire I Am: Celine Dion, sorti en 2024, montrant notamment les conséquences extrêmement lourdes de la maladie sur son quotidien et sur sa capacité à chanter.

Paris, là où Céline Dion avait déjà signé son spectaculaire retour

Avant cette nouvelle résidence, Céline Dion avait pourtant offert au public une apparition devenue l’une des images fortes des Jeux olympiques de Paris 2024. Le 26 juillet 2024, lors de la cérémonie d’ouverture, elle avait interprété L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf depuis la tour Eiffel. Cette prestation constituait son premier grand retour musical après plusieurs années d’absence, mais il ne s’agissait que d’une chanson. À partir du 12 septembre, le défi sera d’une tout autre ampleur : assurer des concerts complets et répéter l’exercice pendant plusieurs semaines.

« Je suis prête »

Lorsqu’elle avait annoncé son retour à Paris en mars dernier, le jour de son 58e anniversaire, Céline Dion avait déjà affiché sa détermination. « Je me sens bien, je me sens forte, je chante beaucoup, je fais même un peu de danse », expliquait-elle alors. Elle avait surtout résumé l’importance de ces retrouvailles avec une phrase : « Cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie, je vais avoir la chance d’aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris. » Cinq mois plus tard, Céline Dion est désormais en France. Les répétitions vont entrer dans leur dernière ligne droite. Le 12 septembre, après plus de six ans sans concert complet, elle retrouvera enfin la scène.