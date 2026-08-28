À Mayotte, Sébastien Lecornu veut un plan de reconstruction pour chaque commune

Sébastien Lecornu annonce un plan de reconstruction pour Mayotte, impliquant les maires pour mieux répondre aux spécificités locales post-cyclone Chido. Le gouvernement met l'accent sur un dialogue accru et la création d'une plateforme d'ingénierie pour adapter les projets aux besoins locaux, avec un focus sur l'eau et les écoles.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu souhaite renforcer la participation des maires à la reconstruction de Mayotte, toujours marquée par les conséquences du cyclone Chido de décembre 2024. Au terme de sa visite des 26 et 27 août, le chef du gouvernement a reconnu que le programme national de quatre milliards d’euros prévu par la loi de programmation ne répondait pas suffisamment aux particularités locales.

Cette nouvelle méthode doit reposer sur un dialogue plus direct entre Matignon et les 17 communes de l’archipel. Les maires recevront un nouveau courrier à la suite du déplacement ministériel et seront conviés à une rencontre à Matignon en marge du prochain Congrès des maires. Une plateforme d’ingénierie sera également créée à la préfecture afin d’accompagner les collectivités dans la préparation et la réalisation de leurs projets.

L’eau et les écoles placées au premier rang

Cette territorialisation du plan doit permettre d’adapter les investissements aux besoins de chaque commune. Les difficultés financières, la sécurité et la lutte contre l’immigration clandestine concernent l’ensemble de Mayotte, mais les priorités varient selon la situation géographique, les infrastructures existantes et les caractéristiques démographiques de chaque territoire.

Le gouvernement entend notamment concentrer ses efforts sur l’approvisionnement en eau et la reconstruction des écoles. Les besoins diffèrent selon les communes et les niveaux d’enseignement, ce qui rend nécessaire une programmation locale des travaux. En s’appuyant davantage sur les maires, l’exécutif espère accélérer les projets et apporter des réponses plus précises aux conséquences du cyclone.