Présidentielle 2027 : pour Bolloré, Le Pen est «analphabète en économie», Retailleau «pas suffisamment taillé», Philippe un «Macron en moins» et Zemmour «débranché»

À l'approche de la présidentielle de 2027, Vincent Bolloré, influent dans les médias, dépeint plusieurs candidats de droite de manière sévère. Marine Le Pen est qualifiée d'« analphabète en économie », tandis que Retailleau, Philippe et Zemmour reçoivent tous des critiques acerbes. À l'inverse, Sarah Knafo émerge comme une potentialité plus appréciée.

À huit mois de l’élection présidentielle de 2027, Vincent Bolloré porterait en privé un jugement particulièrement sévère sur plusieurs des principaux prétendants à l’Élysée. Marine Le Pen serait une « analphabète en économie », Bruno Retailleau ne serait « pas suffisamment taillé », Édouard Philippe ne serait qu’un « Macron en moins » et Éric Zemmour serait désormais « débranché ». Des formules particulièrement brutales alors que l’industriel semble regarder avec beaucoup plus d’intérêt du côté de Sarah Knafo.

Marine Le Pen, « analphabète en économie »

Le jugement le plus violent concerne Marine Le Pen. Vincent Bolloré aurait qualifié en privé la candidate du Rassemblement national d’« analphabète en économie ». Une appréciation particulièrement cinglante alors que la candidate du RN vient justement de défendre ses orientations économiques lors du premier grand débat de la présidentielle organisé au Medef. Marine Le Pen y a notamment promis 125 milliards d’euros d’économies et défendu une baisse des impôts de production ainsi qu’une politique de préférence nationale dans la commande publique.

Bruno Retailleau « pas suffisamment taillé » pour l’Élysée

Bruno Retailleau ne convaincrait pas davantage Vincent Bolloré. Le président des Républicains a pourtant rencontré l’homme d’affaires, notamment en Vendée. Mais le verdict attribué à l’industriel est sans appel : l’ancien ministre de l’Intérieur ne serait « pas suffisamment taillé » pour accéder à l’Élysée. Une appréciation qui intervient alors que Retailleau a pris une place centrale dans la préparation de la présidentielle et défend une ligne de rupture économique, avec notamment la possibilité pour les entreprises de sortir des 35 heures.

Édouard Philippe, un simple « Macron en moins »

Édouard Philippe fait lui aussi les frais des jugements de Vincent Bolloré. L’ancien Premier ministre serait résumé par une formule particulièrement assassine : « un Macron en moins ». Une manière de considérer le candidat d’Horizons comme une prolongation de l’actuel président de la République, sans les qualités qui avaient permis à Emmanuel Macron de conquérir l’Élysée en 2017. Édouard Philippe tente pourtant de construire depuis plusieurs années sa propre ligne et a récemment défendu une importante baisse des impôts de production en contrepartie d’une réduction des aides publiques aux entreprises.

Éric Zemmour serait désormais « débranché »

Mais le cas le plus spectaculaire est sans doute celui d’Éric Zemmour. Vincent Bolloré aurait désormais « débranché » le président de Reconquête, dont l’exposition médiatique avait considérablement augmenté à partir de 2019 lorsqu’il était devenu chroniqueur quotidien sur CNews. Candidat à la présidentielle de 2022, où il avait obtenu 7,07% des suffrages au premier tour, Zemmour reste un candidat potentiel pour 2027, mais sa position est fragilisée par la montée en puissance politique de Sarah Knafo.

Sarah Knafo semble avoir les faveurs de Bolloré

Car derrière les critiques adressées aux autres prétendants apparaît un nom : Sarah Knafo. L’eurodéputée de Reconquête semble bénéficier d’un regard nettement plus favorable de Vincent Bolloré. Une situation qui alimente forcément les interrogations sur son rôle lors de la prochaine présidentielle. La députée européenne travaille depuis plusieurs mois à renforcer son image sur les questions économiques, budgétaires et liées à la réduction de la dépense publique. La question de sa candidature reste néanmoins ouverte. Sarah Knafo avait publiquement écarté l’idée d’une candidature en 2027, tout en laissant Éric Zemmour décider de la stratégie présidentielle de Reconquête. Depuis, le rapport de forces continue d’évoluer. Zemmour demeure le candidat naturel de son parti, mais l’hypothèse Knafo est plsu que crédible.

Bolloré distribue les mauvais points à droite

À 74 ans, Vincent Bolloré n’exerce plus de fonction opérationnelle à la tête de son groupe depuis 2022, mais son poids dans l’univers médiatique et culturel français demeure considérable. Ses relations avec les responsables politiques, particulièrement à droite, restent donc scrutées à l’approche de la présidentielle. Les jugements qui lui sont attribués sont d’une rare violence : Marine Le Pen serait « analphabète en économie », Bruno Retailleau « pas suffisamment taillé », Édouard Philippe un « Macron en moins » et Éric Zemmour désormais « débranché ». Au milieu de ce jeu de massacre, Sarah Knafo semble être celle qui retient aujourd’hui le plus favorablement l’attention de Vincent Bolloré.