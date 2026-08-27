POLITIQUE Présidentielle 2027

Boris Vallaud renonce à la primaire socialiste et soutient Raphaël Glucksmann

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Boris Vallaud renonce à la primaire socialiste et soutient Raphaël Glucksmann
Boris Vallaud renonce à la primaire socialiste et soutient Raphaël Glucksmann

Le chef des députés socialistes Boris Vallaud a annoncé ce jeudi qu’il ne participerait pas à la primaire de la gauche socialiste et démocratique en vue de la présidentielle de 2027. Il choisit de soutenir Raphaël Glucksmann, qu’il considère comme le candidat « le mieux placé et le mieux préparé ».

Dans une lettre adressée aux militants du Parti socialiste, Boris Vallaud explique avoir voulu trancher en fonction d’un seul critère : la capacité à mener le combat présidentiel. « Je fais le choix de soutenir la candidature qui me paraît la plus sérieuse », écrit-il, avant d’ajouter : « Qui est le mieux placé et le mieux préparé pour mener ce combat présidentiel ? À cette question je réponds par le nom de Raphaël Glucksmann. »

Un nouveau soutien de poids pour Glucksmann

Cette décision intervient à la veille des journées d’été du Parti socialiste à Blois et renforce encore la dynamique autour du dirigeant de Place publique. Après Carole Delga, Yannick Jadot ou encore plusieurs élus socialistes, Raphaël Glucksmann engrange ainsi le soutien du président du groupe PS à l’Assemblée nationale.

Boris Vallaud renonce donc à ses propres ambitions dans la primaire pour miser sur une candidature de rassemblement autour de Raphaël Glucksmann. À quelques semaines du scrutin interne, ce ralliement pourrait peser dans les rapports de force au sein du Parti socialiste.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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