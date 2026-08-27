Inondations au Népal et au Tibet : quatre Français portés disparus

Quatre touristes français sont portés disparus à la suite d'inondations meurtrières à la frontière du Népal et du Tibet, qui ont causé au moins 180 décès et laissé plus de 1 300 personnes introuvables. Les opérations de recherche se poursuivent dans une région prisée par les randonneurs, où des glissements de terrain ont été déclenchés par l'effondrement d'un glacier.

Au moins quatre touristes français sont portés disparus après les inondations dévastatrices qui ont frappé la frontière entre le Népal et le Tibet. Le bureau népalais du tourisme recense actuellement 517 visiteurs étrangers parmi les personnes introuvables. Le ministère français des Affaires étrangères n’a toutefois pas encore confirmé le bilan concernant les ressortissants français.

Au moment de la catastrophe, 80 Français avaient signalé leur présence au Népal auprès des autorités diplomatiques. D’autres voyageurs non enregistrés pourraient également se trouver dans les zones sinistrées. Les opérations de recherche se poursuivent dans cette région particulièrement fréquentée par les randonneurs et les alpinistes se dirigeant notamment vers l’Everest.

Plus de 1 300 personnes toujours recherchées

Les autorités font état d’au moins 180 morts, dont 177 au Népal et trois dans la partie chinoise du Tibet. Plus de 1 300 personnes restent portées disparues. Parmi les touristes étrangers recherchés figurent notamment 178 Indiens, 65 Américains, 53 Ukrainiens, 51 Malaisiens, 33 Britanniques, 25 Canadiens, 15 Australiens et 12 Israéliens.

Selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis, la catastrophe aurait été provoquée par l’effondrement d’un glacier. Celui-ci aurait libéré un puissant mur d’eau et de boue, déclenché un séisme de magnitude 5,2 et entraîné de nombreux glissements de terrain. Au Népal, la vague a notamment ravagé les vallées des rivières Trishuli et Bhotekoshi, emportant des habitations et leurs occupants.