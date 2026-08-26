L’ONU et la Croix-Rouge réclament un traité sur les armes autonomes létales

António Guterres et Mirjana Spoljaric Egger appellent à un traité international sur les armes autonomes létales, dénonçant une menace imminente pour la morale. Bien qu'aucun usage avéré de ces armes ne soit confirmé, les développements technologiques et les conflits actuels exacerbent les risques, rendant urgente l’instauration de réglementations.

Le secrétaire général de l’ONU António Guterres et la présidente du Comité international de la Croix-Rouge Mirjana Spoljaric Egger ont lancé mardi un appel urgent à l’adoption de règles internationales sur les armes autonomes, estimant que le monde est « dangereusement proche » de franchir une « ligne rouge morale ».

Le message est sans ambiguïté : « Nous sommes désormais dangereusement proches de franchir une ligne rouge morale : le ciblage autonome d’êtres humains par des machines. » C’est en ces termes qu’António Guterres et Mirjana Spoljaric Egger ont conjointement alerté l’opinion internationale, dans un communiqué publié mardi 25 août.

Les deux responsables avaient déjà lancé un premier appel en 2023, demandant aux États d’instaurer d’ici cette année des interdictions et restrictions spécifiques sur ces technologies. Trois ans plus tard, ils réitèrent cet appel avec, disent-ils, « une urgence encore plus grande », estimant que « les risques se sont intensifiés » même si leurs « préoccupations fondamentales restent inchangées ».

Les systèmes d’armes létales autonomes désignent des dispositifs capables de sélectionner des cibles et de faire usage de la force sans intervention humaine. Aucun usage avéré d’armes entièrement autonomes n’a été confirmé à ce jour. Mais la guerre des drones en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient ont accéléré la course à l’autonomisation des systèmes militaires, alimentant les craintes d’un franchissement prochain de ce seuil.

Aucun traité international ne régit actuellement ces armes, qu’elles soient autonomes ou pilotées par intelligence artificielle. Des discussions sont pourtant engagées depuis dix ans. Au terme de trois années de concertations supplémentaires, les États membres de l’ONU doivent décider en novembre s’ils ouvrent de véritables négociations en vue d’un accord contraignant.

Guterres et Spoljaric ont relevé que les scientifiques et ingénieurs travaillant au développement de ces systèmes ont eux-mêmes, dans de nombreux cas, réclamé des garde-fous. « Lorsque les architectes de cette technologie réclament des limites, les États ne peuvent se permettre de rester passifs », ont-ils affirmé. Ils ont appelé les gouvernements à faire preuve de « courage politique », avertissant qu’« un manque d’action rapide et décisive coûtera des vies ». Leur conclusion est tranchée : « l’innovation doit servir l’humanité, et non la mettre en danger ».