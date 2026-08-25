La Suède veut exproprier un terrain russe près d’une base navale stratégique

L’armée suédoise demande l’expropriation d’un terrain, propriété d’un ressortissant russe, près de la base navale de Muskö, en raison de la menace croissante des drones russes. Cette initiative vise à renforcer la défense nationale, dans un contexte jugé critique depuis la Seconde Guerre mondiale, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’armée suédoise a demandé au gouvernement d’exproprier une propriété appartenant à un ressortissant russe, située à proximité de la base navale de Muskö dans l’archipel de Stockholm. La menace des drones russes est au cœur de la justification.

La demande est officielle : les forces armées suédoises ont transmis au gouvernement une requête d’expropriation visant un terrain situé en bordure de mer, à quelques encablures de la base navale de Muskö. Le site, jugé stratégique, se trouve dans l’archipel de Stockholm.

Selon des médias suédois, un homme d’affaires entretenant des liens avec l’État russe y fait construire une maison de luxe. C’est toutefois son épouse, qui détient la double nationalité russo-suédoise, qui figure comme propriétaire enregistrée depuis 2017. Le statut actuel du businessman en Suède reste inconnu.

Dans son communiqué, l’armée invoque « la menace des drones russes et la situation de propriété du terrain » pour justifier sa démarche. Elle précise que l’emplacement offre « des conditions uniques pour renforcer la défense de la base navale de Muskö, notamment contre les drones ». Le développement de la guerre de drones par la Russie a, selon elle, « modifié le paysage des menaces pour la Suède ».

Le chef d’état-major Carl-Johan Edström a déclaré que la Suède traversait « la situation sécuritaire la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ». Le ministre de la Défense Pål Jonson a, de son côté, affirmé qu’il fallait « s’assurer qu’il n’existe aucun risque que quiconque obtienne une visibilité sur le site ou un quelconque avantage tactique ».

La chaîne publique SVT décrit cette propriété comme « une épine dans le pied des forces armées ». La Suède a rejoint l’Otan il y a deux ans, mettant fin à deux siècles de non-alignement militaire, en réponse à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.