Un appareil russe soupçonné d’avoir violé l’espace aérien finlandais

Le ministère finlandais de la Défense ouvre une enquête après la violation présumée de son espace aérien par un avion russe, soulignant une série d'incidents similaires. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la sécurité finlandaise se dégrade, tandis que l'OTAN renforce sa vigilance face à des incursions aériennes croissantes.

Le ministère finlandais de la Défense a annoncé jeudi soir l’ouverture d’une enquête après la pénétration présumée d’un avion russe dans le ciel finlandais, au-dessus de l’ouest du golfe de Finlande. L’incident s’inscrit dans une série de violations aériennes qui fragilisent la sécurité du flanc nord-est de l’OTAN.

L’incident s’est produit jeudi après-midi. Un appareil russe aurait pénétré dans l’espace aérien finlandais, dans la zone occidentale du golfe de Finlande. Le ministre de la Défense, Antti Häkkänen, a réagi dans un communiqué : « Chaque violation présumée de l’espace aérien est prise très au sérieux. Une enquête est en cours. »

Ce n’est pas la première fois que Helsinki fait face à ce type d’incident. En mai, puis en juin, deux avions militaires russes avaient déjà été soupçonnés d’avoir franchi la frontière aérienne du pays. À chaque occasion, la Finlande avait convoqué le chargé d’affaires russe.

La Finlande partage 1 340 kilomètres de frontière terrestre avec la Russie. Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, sa situation sécuritaire s’est dégradée, même si le renseignement militaire juge qu’elle est restée globalement stable par rapport à l’année précédente. Le pays a rompu avec des décennies de non-alignement pour rejoindre l’OTAN en avril 2023.

Un rapport actualisé sur la situation sécuritaire finlandaise a été publié jeudi. Le général de division Pekka Turunen, chef du renseignement militaire (FDI), y souligne une menace croissante : « Le risque qu’un drone dérive vers l’espace aérien ou le territoire finlandais augmente constamment, à mesure que l’Ukraine mène des frappes dans cette zone proche du golfe de Finlande. » Il avait déjà formulé cet avertissement en janvier.

L’ensemble du continent européen fait face à une pression aérienne accrue. Une série d’incursions de drones dans l’espace aérien de l’OTAN, d’une ampleur inédite en septembre dernier, a conduit les dirigeants européens à s’accorder sur la mise en place d’un « mur antidrones » le long de leurs frontières. En novembre, un système américain de lutte antidrones a été déployé sur le flanc oriental de l’Alliance. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a par ailleurs annoncé la création du programme Eastern Sentry, destiné à dissuader de nouvelles incursions russes, à la suite d’une violation de l’espace aérien polonais.

Jeudi, un F-16 roumain a détruit un drone maritime chargé d’explosifs à proximité du plus grand projet gazier offshore d’Europe, quelques heures après qu’un autre drone avait pénétré dans l’espace aérien roumain avant de s’écraser près de la frontière ukrainienne. Certains responsables européens voient dans ces incidents une façon pour Moscou de tester la réactivité de l’Alliance. Le Kremlin, lui, a qualifié d’« infondées » les accusations attribuant à la Russie des vols de drones non identifiés au-dessus de l’Europe.