Le maire de Côme en Italie interdit les vélos en centre-ville après avoir été renversé

Alessandro Rapinese, maire de Côme, interdit à partir de septembre la circulation des vélos dans une trentaine de rues du centre historique, en réaction à son propre renversement par un vélo électrique. Cette décision est controversée et suscite des oppositions locales, s'inscrivant dans un dispositif plus large de régulation du trafic en ville.

Alessandro Rapinese, maire de Côme, a annoncé l’interdiction de circuler à vélo dans une trentaine de rues du centre historique de la ville italienne à partir de septembre. Une décision qu’il relie directement à une collision personnelle avec un vélo électrique en juillet.

Le maire de Côme a une raison très concrète d’agir : il a lui-même été percuté par un vélo électrique en quittant l’hôtel de ville en juillet, peu après que son administration avait justement débattu de restrictions de circulation en centre-ville. Alessandro Rapinese a raconté l’incident dans une de ses vidéos en ligne diffusées sous le nom de RapiNews24. « Je n’ai même pas fini à l’hôpital, a-t-il précisé. J’ai été renversé par un vélo. J’ai recueilli des informations, et c’est de là qu’est venue la mesure. »

Le cycliste impliqué dans la collision n’a pas été identifié. Rapinese a justifié sa décision auprès de l’agence de presse italienne Ansa avec une formule sans détour : « Les gens agissent selon leurs propres expériences, et je sais ce que c’est que d’être heurté par une de ces bêtes. »

Concrètement, dès septembre, les cyclistes devront mettre pied à terre dans un périmètre couvrant une trentaine de rues. L’interdiction vise aussi bien les vélos électriques que les vélos classiques, le code de la route italien ne faisant pas de distinction entre les deux. Les artères concernées sont parmi les plus larges de la vieille ville, très fréquentées notamment par les livreurs.

Cette mesure s’inscrit dans un ensemble plus large de nouvelles réglementations du trafic, avec la création d’une Zone à Trafic Limité (ZTL) destinée à gérer la pression touristique. Certains véhicules devront disposer d’un permis annuel et s’acquitter de 3 euros par jour d’entrée dans le centre. Les livraisons aux commerces et restaurants ne seront autorisées qu’entre 6h et 23h, et les touristes séjournant à l’hôtel ne pourront accéder au centre en voiture que si leur hébergement dispose d’un parking.

La décision a suscité une vive opposition locale. Une pétition en ligne a été lancée pour bloquer la résolution. L’association citoyenne Civitas Como a contesté la légitimité de l’interdiction, la qualifiant de « discutable et erronée ». L’association Nova Como a organisé une balade à vélo protestataire pour le 12 septembre.

Côme n’est pas la première ville italienne à restreindre la circulation des vélos dans ses quartiers historiques : à Palerme, des limitations existent sur certains tronçons des artères principales depuis 2023. À l’échelle européenne, plusieurs collectivités, dont certaines au Royaume-Uni, ont déjà encadré l’usage des vélos électriques et autres engins de déplacement individuel. Paris a banni les trottinettes en libre-service en 2023, avant de renforcer récemment les exigences de sécurité pour leurs utilisateurs.