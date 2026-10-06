Entrevue POLITIQUE

Lycées : l’« acte III » marque la plus forte journée de mobilisation depuis le début du mouvement

Par

2 minutes de lecture

Lycées : l’« acte III » marque la plus forte journée de mobilisation depuis le début du mouvement
Lycées : l’« acte III » marque la plus forte journée de mobilisation depuis le début du mouvement

La mobilisation lycéenne prend une nouvelle dimension ce mardi 6 octobre. L’« acte III » du mouvement rassemble élèves, enseignants et parents dans plusieurs grandes villes françaises et apparaît, à la mi-journée, comme la journée de mobilisation la plus importante depuis le début de la contestation.

Des cortèges sont notamment organisés à Paris, Marseille, Lyon et Nantes. Les revendications restent centrées sur les moyens accordés à l’Éducation nationale, les professeurs absents, les effectifs dans les classes et l’état de certains établissements. Le mouvement intervient désormais dans un contexte profondément marqué par la question du maintien de l’ordre.

1 800 établissements revendiqués comme bloqués ou fermés

L’organisation lycéenne à l’origine de la mobilisation revendique environ 1 800 établissements bloqués ou fermés ce mardi. Ce chiffre est celui du syndicat et ne constitue pas encore un bilan consolidé du ministère de l’Éducation nationale.

La journée est également marquée par une mobilisation plus importante des adultes autour des jeunes. Plusieurs syndicats enseignants ont appelé leurs adhérents à participer, tandis que des partis et responsables de gauche ont annoncé leur présence. Le PS a notamment proposé son service d’ordre aux organisations de jeunesse et plusieurs élus écologistes ont appelé les parents à accompagner les cortèges avec des signes distinctifs blancs.

Le bilan judiciaire depuis le début du mouvement est particulièrement important. Plus de 6 000 personnes auraient été interpellées depuis le début de la contestation, essentiellement des mineurs, et plus de 1 800 feraient l’objet de poursuites.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une