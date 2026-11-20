Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin officialise sa candidature à l’Élysée et veut incarner une alternative à Macron

Dominique de Villepin officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, proposant une alternative à Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse, il dénonce le « pourrissement de la France » et souligne l'importance d'une politique étrangère indépendante, s'appuyant sur son expérience diplomatique et ses valeurs de souveraineté et de justice sociale.

C’est désormais officiel. Dominique de Villepin est candidat à l’élection présidentielle de 2027. L’ancien Premier ministre de Jacques Chirac a annoncé sa décision ce vendredi, lors d’une conférence de presse organisée à la Maison de l’Amérique latine, à Paris. À 73 ans, celui qui avait porté la voix de la France contre la guerre en Irak en 2003 entend revenir au premier plan de la vie politique française, vingt ans après son départ de Matignon.

« Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027 », a-t-il déclaré devant les journalistes, mettant fin à plusieurs mois de suspense. Le fondateur de La France humaniste entend défendre une ligne politique mêlant souveraineté nationale, justice sociale et autorité républicaine, en prenant ses distances avec Emmanuel Macron et les principaux prétendants issus de la majorité présidentielle.

« Je suis candidat » : Villepin dénonce le « pourrissement de la France »

Pour annoncer sa candidature, Dominique de Villepin a dressé un constat sévère de la situation politique française. « L’élection présidentielle se rapproche et nous sommes dans un temps de circonstances exceptionnelles », a-t-il affirmé, avant de dénoncer « le pourrissement de la France » et d’appeler à employer « une nouvelle méthode ».

L’ancien chef du gouvernement a également insisté sur les tensions internationales, les conflits armés et les difficultés auxquelles les démocraties sont confrontées. Il entend notamment s’appuyer sur son expérience diplomatique et son opposition à l’intervention américaine en Irak pour défendre une politique étrangère indépendante.

Une candidature préparée depuis plusieurs mois

Dominique de Villepin avait déjà affiché ses ambitions présidentielles en créant, en juin 2025, son mouvement La France humaniste. Depuis, il multiplie les déplacements, les réunions publiques et les propositions politiques, tout en entretenant le suspense sur la date de sa déclaration officielle.

Fin août, il avait déjà affirmé vouloir être candidat et revendiqué plusieurs centaines de parrainages. Début novembre, sur France Inter, il avait encore repoussé son annonce, invitant les Français à patienter. Ce vendredi, il a finalement franchi le pas.

Le choix de la Maison de l’Amérique latine possède également une dimension historique. Créé à l’initiative du général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, ce lieu avait déjà accueilli Dominique de Villepin en 2009, lorsqu’il cherchait à construire une opposition à Nicolas Sarkozy.