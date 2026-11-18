Teddy Riner fait face à de nouveaux revers après l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2027. L’UNICEF France suspend sa mission d’ambassadeur en raison de la incompatibilité de ses ambitions politiques avec les exigences de neutralité de l'organisation, quelques jours après que Saxo Banque ait également mis fin à un partenariat.

Nouveau revers pour Teddy Riner. Mardi, l’UNICEF France a annoncé la suspension de sa mission d’ambassadeur, quelques jours seulement après l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. L’organisation, engagée dans la défense des droits des enfants, estime que les ambitions politiques du quintuple champion olympique ne sont plus compatibles avec ses exigences de neutralité. Une décision qui s’ajoute à la suspension d’une campagne publicitaire avec Saxo Banque, annoncée la semaine dernière.

L’UNICEF refuse d’être associé à la candidature de Teddy Riner

C’est une collaboration de plusieurs années qui se retrouve suspendue. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, l’UNICEF France explique avoir pris sa décision en raison des « principes d’indépendance et de neutralité politique » qui encadrent son action.

L’organisation rappelle que Teddy Riner s’est longtemps mobilisé en faveur des enfants et que son engagement a été apprécié. Elle précise respecter sa décision personnelle de se lancer dans la vie politique, tout en refusant que son image et ses activités humanitaires puissent être associées à une candidature présidentielle.

L’UNICEF assure également que cette suspension « ne remet aucunement en cause notre reconnaissance pour son engagement ». Il ne s’agit donc pas d’une exclusion définitive annoncée par l’organisation, mais bien d’une suspension de sa mission d’ambassadeur.

Après Saxo Banque, un deuxième partenariat suspendu

Cette décision constitue un nouveau contretemps pour le judoka de 37 ans. Le 12 novembre, Teddy Riner avait déjà perdu sa place dans une campagne publicitaire de Saxo Banque, trois jours après l’officialisation de ses ambitions présidentielles.

L’établissement bancaire avait expliqué avoir convenu avec le sportif de suspendre sa participation à une campagne publicitaire afin de respecter la réglementation applicable. La décision avait été prise « d’un commun accord » et ne signifiait pas nécessairement la rupture de l’ensemble de leurs relations contractuelles.

Teddy Riner possède de nombreux partenariats commerciaux, notamment dans les secteurs de la grande distribution, du sport, de la finance et du luxe. Son entrée en politique pose désormais la question du maintien de ces collaborations, les entreprises devant notamment veiller à ne pas contribuer, directement ou indirectement, au financement de sa campagne électorale.

Un ambassadeur engagé depuis de nombreuses années auprès des enfants

La suspension annoncée par l’UNICEF met entre parenthèses une collaboration humanitaire ancienne. Teddy Riner avait notamment participé à des missions au Togo en 2018, puis en Turquie en 2019, où il avait rencontré des familles syriennes réfugiées à proximité de la frontière.

Le champion avait profité de sa notoriété pour sensibiliser le public aux droits des enfants, à leur accès à l’éducation, à l’eau potable et à la protection des populations déplacées. Il avait également participé à différentes opérations de communication destinées à soutenir les campagnes de l’UNICEF.

Cette activité humanitaire faisait partie de ses engagements publics, parallèlement à sa carrière sportive et à ses nombreuses collaborations avec des marques. Sa candidature à l’Élysée modifie désormais les conditions dans lesquelles il peut poursuivre cette mission.

Une première semaine de campagne déjà agitée

Depuis l’annonce de sa candidature à la présidentielle de 2027, le 9 novembre, Teddy Riner doit également composer avec les premières difficultés de son organisation politique.

L’ancien ministre de la Santé François Braun et la communicante Aline Poulain-Guerza ont pris leurs distances avec sa campagne. Le candidat a ensuite eu un échange particulièrement tendu avec une journaliste de Quotidien, qui l’interrogeait précisément sur le rôle de ces deux personnalités dans son entourage.

Agacé, le judoka avait lancé « Tu veux une preuve ? » avant de sortir son téléphone pour contester l’appartenance de François Braun à son équipe.

À ces difficultés politiques et commerciales s’ajoute désormais la décision de l’UNICEF France. À ce stade, l’organisation n’a communiqué aucune date de reprise éventuelle de la mission d’ambassadeur de Teddy Riner.