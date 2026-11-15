À l'approche de la présidentielle de 2027, Édouard Philippe dialogue avec la droite, mais refuse une primaire unique. Il participe à des discussions orchestrées par Gérard Larcher, visant à rapprocher les factions divisées, tout en maintenant sa propre stratégie et en évitant de se laisser entrainer dans les rivalités personnelles.

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, les discussions s’intensifient entre les différentes formations de la droite et du centre. Édouard Philippe a accepté l’invitation du président du Sénat, Gérard Larcher, à participer à une rencontre entre les candidats de cet espace politique. Mais l’ancien Premier ministre maintient son opposition à l’organisation d’une primaire commune pour désigner un candidat unique.

Édouard Philippe accepte de discuter avec ses concurrents, sans pour autant remettre en cause sa stratégie présidentielle. Le président du parti Horizons a répondu favorablement à la proposition de Gérard Larcher, qui souhaite réunir les différentes personnalités de la droite et du centre engagées dans la perspective de l’élection de 2027. Cette initiative vise à favoriser le dialogue entre des responsables politiques qui partagent certaines orientations, mais restent divisés sur la méthode à adopter pour l’échéance présidentielle. Pour le maire du Havre, participer à une discussion collective ne signifie toutefois pas accepter un mécanisme de désignation commun.

L’ancien chef du gouvernement défend depuis plusieurs mois une candidature construite autour de son propre projet politique et de son mouvement. Il considère qu’une primaire risquerait de provoquer des divisions supplémentaires et de concentrer le débat sur les rivalités personnelles plutôt que sur les propositions destinées aux Français. Cette position le distingue des responsables favorables à une procédure de sélection ouverte ou réservée aux sympathisants des formations concernées. La question reste particulièrement sensible, car plusieurs personnalités de la droite et du centre envisagent de participer à la présidentielle, sans qu’un accord ait été trouvé sur une éventuelle candidature commune.

Gérard Larcher cherche à rapprocher les différentes sensibilités

Avec cette invitation, Gérard Larcher entend encourager les échanges entre les représentants d’une famille politique fragmentée depuis plusieurs années. Le président du Sénat, figure des Républicains, souhaite éviter que les désaccords stratégiques ne rendent impossible toute coordination avant le scrutin. Son initiative ne constitue cependant pas, à ce stade, une procédure officielle de désignation. Elle doit surtout permettre aux participants d’exposer leurs positions et d’évaluer les possibilités de rapprochement. Les discussions pourraient notamment porter sur les grandes orientations économiques, institutionnelles et sécuritaires, ainsi que sur les conditions d’une éventuelle coopération.

Le refus d’Édouard Philippe de participer à une primaire souligne les difficultés auxquelles se heurtent les partisans d’un rassemblement. Une rencontre entre candidats peut favoriser le dialogue, mais elle ne règle pas automatiquement la question des ambitions individuelles. Pour Horizons comme pour Les Républicains et les autres formations centristes, les prochains mois seront consacrés à la préparation des programmes et à la définition des stratégies électorales. En acceptant l’invitation de Gérard Larcher tout en maintenant sa ligne, Édouard Philippe laisse donc ouverte la possibilité d’échanges politiques, sans renoncer à sa volonté de se présenter à l’élection présidentielle de 2027.