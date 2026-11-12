Teddy Riner fait face à des retombées commerciales suite à sa candidature à la présidentielle de 2027, avec Saxo Banque qui suspend sa participation à une campagne publicitaire. Cette situation pousse ses autres partenaires à réfléchir aux implications politiques de leurs engagements, tout en respectant les lois interdisant le financement indirect des campagnes électorales.

Premier revers commercial pour Teddy Riner, trois jours après l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Saxo Banque a décidé de suspendre la participation du quintuple champion olympique de judo à sa dernière campagne publicitaire. Une décision directement liée à son entrée dans la course à l’Élysée, qui place ses nombreux partenaires commerciaux dans une situation délicate. Contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps, il ne s’agit toutefois pas d’une rupture confirmée de l’ensemble du contrat de sponsoring, mais d’une suspension décidée d’un commun accord.

Saxo Banque suspend sa campagne publicitaire avec Teddy Riner

La décision a été annoncée ce jeudi. Saxo Banque, établissement spécialisé dans les services d’investissement et le courtage en ligne, a choisi de suspendre la participation de Teddy Riner à sa dernière opération publicitaire, quelques jours seulement après l’annonce de ses ambitions présidentielles.

L’entreprise a expliqué les raisons de cette décision : « Nous avons pris acte de l’annonce de Teddy Riner concernant sa candidature à l’élection présidentielle française. Afin de respecter la réglementation applicable, il a été convenu d’un commun accord de suspendre sa participation à la campagne. »

La banque ne précise pas les conséquences financières de cette suspension, ni si d’autres opérations commerciales avec le judoka sont concernées. Aucun montant relatif au partenariat n’a été communiqué.

Une candidature qui prend ses partenaires commerciaux de court

Lundi, Teddy Riner a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. À 37 ans, le champion français, détenteur de cinq titres olympiques et de onze titres mondiaux en judo, a choisi de se lancer en politique en se présentant comme un candidat « ni de droite ni de gauche ».

Son arrivée dans la compétition électorale a également soulevé des interrogations sur les rapports de force politiques. Selon une enquête Toluna Harris Interactive, 22% des sympathisants de La France insoumise pourraient envisager de voter pour lui. Un autre sondage Ifop indique que 22% des Français pourraient envisager de lui accorder leur voix, mais une enquête Cluster17 ne lui attribue que 2% des intentions de vote face à dix-sept autres personnalités. Ces résultats mesurent des réalités électorales différentes.

Cette annonce a surpris plusieurs de ses partenaires commerciaux, qui n’avaient pas été prévenus de sa décision. Certaines entreprises ont rapidement engagé des discussions internes pour déterminer les conséquences de cette candidature sur leurs engagements publicitaires.

L’un des sponsors a même organisé une réunion de crise dès mardi matin, à 6 heures. Dans un message adressé à ses salariés, l’entreprise a rappelé son attachement à son « principe de neutralité », tout en précisant qu’elle n’avait pas été informée des intentions politiques du judoka.

Plus d’une dizaine de partenariats commerciaux concernés

Teddy Riner dispose d’un portefeuille de partenaires particulièrement important pour un sportif français. Parmi les marques associées à son image figurent notamment Carrefour, les enseignes de fitness Keepcool et Neoness, les compléments alimentaires Bion3, l’équipementier Fight Art, l’horloger Audemars Piguet et la marque alimentaire KoRo.

Ces entreprises ont signé des accords commerciaux avec un champion olympique, dont la popularité dépasse largement le cadre du sport. Sa candidature présidentielle modifie désormais la situation, puisque leurs campagnes publicitaires pourraient être perçues comme une forme de soutien à un candidat.

Ludovic Dumas, président de Nineteen Sports Group, l’agence chargée de commercialiser l’image de Teddy Riner, a reconnu ne pas avoir été informé de cette décision avant son annonce. Il a également précisé que les contrats négociés par son agence ne comportaient pas de clause spécifique permettant une rupture automatique en cas d’engagement politique.

La loi électorale interdit le financement des campagnes par les entreprises

La candidature de Teddy Riner pose également la question de la séparation entre ses revenus publicitaires et le financement de sa campagne présidentielle.

L’article L.52-8 du Code électoral interdit aux personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques, de participer au financement d’une campagne électorale, directement ou indirectement. Les entreprises ne peuvent donc ni financer sa candidature, ni lui fournir gratuitement des prestations ou des avantages destinés à soutenir sa campagne.

Cette interdiction ne signifie pas que Teddy Riner doit automatiquement renoncer à tous ses contrats publicitaires. Il doit cependant garantir que ses partenariats commerciaux restent distincts de ses activités politiques et que les entreprises concernées ne contribuent pas, directement ou indirectement, à sa campagne.

La suspension annoncée par Saxo Banque constitue à ce stade la première décision publique d’un partenaire commercial depuis l’entrée du judoka dans la course présidentielle. Aucun autre sponsor n’a officiellement annoncé une mesure équivalente.