Raphaël Glucksmann critique Jean-Luc Mélenchon pour son utilisation des « éléments de langage de la Russie » concernant la guerre en Ukraine. Il souligne les divergences entre leurs positions sur la résistance à l'impérialisme russe et les modalités d'un règlement du conflit, notamment sur la souveraineté ukrainienne et l'OTAN.

Raphaël Glucksmann poursuit son offensive contre Jean-Luc Mélenchon sur la guerre en Ukraine. Invité ce jeudi 12 novembre du grand oral présidentiel organisé par franceinfo à la Maison de la Radio, le candidat de Place publique et du Parti socialiste a dénoncé l’attitude d’une partie de la classe politique française face à Moscou. « Avec la Russie, il y a une forme de déni, il y a une forme de soumission aussi, de tentation », a-t-il déclaré, alors qu’il était interrogé sur les tentatives de déstabilisation russes en Europe. Dans son viseur figure notamment Jean-Luc Mélenchon, auquel il reproche de reprendre les « éléments de langage de la Russie » lorsqu’il évoque la possibilité d’organiser un référendum dans le Donbass, région ukrainienne en grande partie occupée par les forces russes.

Cette nouvelle charge intervient cinq jours après le meeting de Jean-Luc Mélenchon au Bourget, durant lequel le dirigeant insoumis avait défendu l’idée d’une consultation des populations concernées dans le cadre d’un éventuel règlement territorial du conflit. Ses déclarations avaient provoqué une réaction immédiate du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui l’avait accusé de se faire le « porte-parole du Kremlin ». Raphaël Glucksmann avait lui aussi dénoncé une proposition qu’il jugeait incompatible avec le respect de la souveraineté ukrainienne. Mercredi, en déplacement dans la Creuse, Jean-Luc Mélenchon avait répondu à ses détracteurs en les accusant de déformer ses paroles, tout en réaffirmant son opposition à l’invasion russe et son attachement au principe de consultation des populations.

Glucksmann fait de la résistance à la Russie un enjeu présidentiel

Lors de son passage sur franceinfo, Raphaël Glucksmann a replacé cette controverse dans le cadre de l’élection présidentielle de 2027. Selon lui, les Français devront choisir entre une France qui joue un rôle moteur dans la résistance européenne à l’impérialisme russe et une orientation qu’il rapproche du « trumpisme ». Il estime que la sécurité de l’Europe impose de renforcer les capacités militaires et diplomatiques des États européens, tout en maintenant un soutien ferme à l’Ukraine. Le candidat social-démocrate reproche également à Jean-Luc Mélenchon de vouloir sortir de l’OTAN tout en s’opposant à certaines formes de défense européenne commune. Pour lui, ces deux positions soulèvent une difficulté sur les moyens dont disposerait la France pour assurer sa sécurité et celle de ses partenaires.

La confrontation dépasse désormais la seule question du Donbass et met en évidence les divergences entre les principaux candidats de gauche sur les relations internationales. Jean-Luc Mélenchon considère qu’un règlement de paix doit reposer sur la négociation et la consultation démocratique, tandis que Raphaël Glucksmann insiste sur la nécessité de ne pas légitimer les annexions territoriales obtenues par la force. Les deux hommes condamnent l’invasion russe, mais s’opposent sur les modalités d’un éventuel accord et sur l’architecture de sécurité européenne.