Les directeurs de campagne de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard se rencontrent pour discuter d'une primaire commune en vue de l'élection présidentielle de 2027, sans Édouard Philippe. Ce dernier refuse de participer à ce scrutin, tandis que les équipes des candidats s'efforcent de définir des règles de participation et un calendrier.

La primaire de la droite et du centre commence à prendre forme, mais toujours sans Édouard Philippe. Les directeurs de campagne de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard doivent se retrouver mardi 17 novembre afin de travailler sur les modalités d’un scrutin commun pour l’élection présidentielle de 2027. Cette réunion, annoncée mercredi soir par BFMTV, marque une nouvelle étape dans les discussions engagées depuis plusieurs semaines entre les trois candidats. Le président des Républicains a pris l’initiative d’accélérer le calendrier en proposant officiellement un premier tour le dimanche 31 janvier et un second tour le 7 février 2027. Une proposition formulée dans un courrier adressé mardi à Gabriel Attal, David Lisnard et Édouard Philippe, au moment où la multiplication des candidatures continue de susciter des interrogations dans leurs états-majors.

Bruno Retailleau estime que ses concurrents doivent désormais dépasser leurs divergences pour éviter la dispersion des voix. Dans sa lettre, l’ancien ministre de l’Intérieur juge qu’aucun des prétendants du centre et de la droite ne dispose aujourd’hui, à lui seul, d’une dynamique suffisante pour fédérer cet électorat. Gabriel Attal, qui avait relancé l’idée d’une grande primaire ouverte aux formations refusant toute alliance avec les extrêmes, ne ferme pas la porte aux dates proposées. David Lisnard défend depuis longtemps le principe d’une consultation permettant de départager les candidats sur leurs projets et leurs orientations. Les équipes des trois hommes vont donc commencer à discuter des règles de participation, du corps électoral et des engagements qui pourraient être demandés au vainqueur comme aux candidats battus.

Édouard Philippe persiste dans son refus et se retrouve sous pression

Un absent concentre pourtant toutes les attentions : Édouard Philippe. Le maire du Havre refuse toujours de participer à une primaire qu’il considère comme une source supplémentaire de divisions. Son entourage affirme que sa position n’a pas changé malgré les sollicitations répétées de Bruno Retailleau et de Gabriel Attal. Lundi, lors d’un déplacement à Chartres, l’ancien Premier ministre avait assuré n’avoir « aucun problème à résister à cette pression ». Le camp Retailleau conteste désormais sa stratégie, estimant que l’ancien favori du centre ne bénéficie plus de l’avance dont il disposait auparavant dans les sondages. Pour ses concurrents, le maintien d’une candidature indépendante pourrait compliquer toute tentative de rassemblement. Pour Philippe, une primaire risquerait au contraire de réunir artificiellement des responsables qui défendent des programmes différents.

La réunion du 17 novembre ne signifie donc pas qu’une primaire commune est définitivement acquise. Les trois équipes doivent encore s’accorder sur son périmètre, ses modalités pratiques et son calendrier, tandis qu’Édouard Philippe poursuit sa campagne sur le terrain. Les dates avancées par Bruno Retailleau restent des propositions, et non un calendrier officiellement adopté. Cette accélération traduit néanmoins un changement important : les partisans de la primaire passent désormais des déclarations publiques aux discussions d’organisation. À moins de six mois de l’élection présidentielle, la question n’est plus seulement de savoir qui souhaite participer à cette consultation, mais aussi comment les candidats concernés pourraient s’entendre sur des règles communes sans l’accord de l’un de leurs principaux concurrents.