À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal propose une large primaire pour unir le centre et la droite, une initiative rejetée par Bruno Retailleau, qui critique son caractère irréaliste. Les tensions persistent entre différentes factions, rendant d'autant plus complexe la constitution d'une stratégie commune pour les prochaines élections.

À mesure que se rapproche l’élection présidentielle de 2027, les tensions s’accentuent entre les prétendants du centre et de la droite. Gabriel Attal propose une vaste primaire pour désigner un candidat commun face au Rassemblement national et à La France insoumise. Une initiative immédiatement balayée par l’entourage de Bruno Retailleau, qui la juge « fantaisiste et ridicule ».

Invité du journal de 20 heures de TF1, mercredi 28 octobre, Gabriel Attal a plaidé pour l’organisation d’une « grande primaire des démocrates », réunissant des personnalités issues de la gauche sociale-démocrate, du centre et de la droite républicaine. L’ancien Premier ministre, désormais engagé dans la perspective de 2027, souhaite éviter la multiplication des candidatures dans un espace politique déjà particulièrement fragmenté. Son objectif affiché : empêcher un second tour opposant le Rassemblement national à La France insoumise.

Cette proposition constitue également une manière de mettre la pression sur ses concurrents potentiels. Gabriel Attal vise notamment Édouard Philippe, qui refuse jusqu’à présent de participer à un tel processus de désignation. Pour le dirigeant de Renaissance, ceux qui choisiraient de rester à l’écart prendraient le risque d’accentuer la division et d’affaiblir les chances de qualification d’un candidat issu du bloc central.

Bruno Retailleau ferme immédiatement la porte

La réaction du camp de Bruno Retailleau ne s’est pas fait attendre. Dans la soirée, l’entourage de l’ancien ministre de l’Intérieur a qualifié la proposition de « fantaisiste et ridicule ». Une réponse particulièrement sèche qui illustre les divergences stratégiques entre les différentes composantes de la droite et du centre.

La principale objection porte sur le périmètre politique de cette éventuelle primaire. Comment imaginer Bruno Retailleau, figure de la droite conservatrice, participer à une même compétition que Raphaël Glucksmann, représentant d’une gauche sociale-démocrate proeuropéenne ? Derrière cette interrogation se dessine un désaccord de fond sur les valeurs, les programmes et les alliances possibles. Pour les proches de Retailleau, le simple rejet des deux extrêmes ne saurait suffire à construire une candidature commune.

Une droite et un centre toujours incapables de s’entendre

Cette nouvelle passe d’armes révèle surtout les difficultés persistantes du camp présidentiel et de la droite traditionnelle à définir une stratégie commune pour 2027. Gabriel Attal cherche à apparaître comme l’artisan du rassemblement, tandis que Bruno Retailleau entend préserver l’identité politique de sa famille. De son côté, Édouard Philippe continue de défendre sa propre trajectoire présidentielle, sans accepter de se soumettre à une primaire élargie.

L’équation s’annonce donc particulièrement complexe. Une primaire réunissant des responsables politiques aux orientations aussi différentes nécessiterait non seulement un accord sur les règles de désignation, mais également un engagement de chacun à soutenir le vainqueur. Or, à ce stade, aucun consensus de cette nature ne semble se dessiner au centre-droit.