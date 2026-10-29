Dominique de Villepin critique Édouard Philippe pour ses déclarations sur la surreprésentation de jeunes issus de l'immigration dans les violences du 17 octobre. Il accuse Philippe de favoriser des généralisations identitaires, soulignant les dangers d'une telle approche dans un contexte politique tendu, où des visions opposées de l'immigration émergent.

Nouvelle fracture entre deux anciens Premiers ministres. Dominique de Villepin a vivement critiqué Édouard Philippe après ses déclarations sur la participation de jeunes issus de l’immigration aux pillages du 17 octobre. L’ancien chef du gouvernement de Jacques Chirac accuse le maire du Havre de céder à des raccourcis identitaires, dans un contexte de tensions politiques croissantes à l’approche de la présidentielle de 2027.

La polémique est partie d’un entretien accordé par Édouard Philippe au Point. Interrogé sur les violences survenues lors des manifestations du 17 octobre, le président d’Horizons a estimé qu’une surreprésentation de jeunes issus de l’immigration parmi les auteurs des pillages était patente. Une analyse qui a immédiatement suscité la réaction de Dominique de Villepin. Dans un texte publié mercredi 28 octobre sur ses réseaux sociaux, l’ancien Premier ministre a dénoncé une lecture des événements qu’il considère comme dangereuse.

Pour Dominique de Villepin, les propos d’Édouard Philippe risquent d’entretenir une confusion entre l’apparence physique, les origines supposées et la responsabilité individuelle dans les violences. L’ancien chef de la diplomatie française reproche à son ancien homologue de privilégier des explications identitaires plutôt que de s’en tenir aux comportements et aux faits établis. Une critique qui s’inscrit dans son opposition plus générale à la place croissante des questions migratoires dans le débat politique.

Deux visions de la société française qui s’opposent

Cette confrontation dépasse largement les événements du 17 octobre. Elle met en lumière deux conceptions différentes du discours politique sur l’immigration et l’ordre public. Édouard Philippe entend manifestement aborder la question des violences sans écarter celle du profil de leurs auteurs. Dominique de Villepin considère, au contraire, que de telles généralisations risquent d’alimenter les divisions au sein de la société française.

La question de la réalité statistique des affirmations du maire du Havre demeure néanmoins essentielle. Les sources disponibles ne présentent pas de données judiciaires permettant d’établir précisément la surreprésentation évoquée. En l’absence de tels éléments, il convient de distinguer l’appréciation politique d’Édouard Philippe d’un constat statistique démontré.