Présidentielle 2027 : Mélenchon progresse dans un nouveau sondage, Édouard Philippe et Gabriel Attal reculent

Un sondage Ipsos-BVA révèle que Jean-Luc Mélenchon progresse et occupe le second rang des intentions de vote pour la présidentielle de 2027, tandis qu'Édouard Philippe et Gabriel Attal voient leur popularité diminuer. La situation politique, marquée par des tensions et des discussions sur des candidatures uniques à droite, influence ces résultats.

Un nouveau sondage publié ce samedi 24 octobre fait apparaître des évolutions dans les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2027. Selon une enquête Ipsos-BVA réalisée pour La Tribune Dimanche et rapportée par Le Parisien, Jean-Luc Mélenchon progresse par rapport aux précédentes mesures et se place au deuxième rang dans les configurations testées. À l’inverse, Édouard Philippe et Gabriel Attal enregistrent un recul, tandis que Marine Le Pen conserve un niveau élevé d’intentions de vote.

L’enquête a été réalisée en ligne les 21 et 22 octobre auprès de 1 500 personnes inscrites sur les listes électorales. Elle intervient dans un contexte politique particulièrement agité, marqué par les violences du 17 octobre, les débats sur le budget 2027 et les premiers grands rassemblements des prétendants à l’Élysée. Les résultats font apparaître une progression de Jean-Luc Mélenchon par rapport à l’enquête précédente, menée au début du mois de septembre, alors que les deux anciens Premiers ministres Édouard Philippe et Gabriel Attal perdent du terrain dans les hypothèses étudiées.

La concurrence entre candidats du centre et de la droite se poursuit

Le sondage intervient également alors que les responsables de droite cherchent à éviter une multiplication des candidatures. Bruno Retailleau et David Lisnard ont récemment engagé des discussions sur une éventuelle candidature unique, tandis qu’Éric Ciotti leur demande de soutenir Marine Le Pen. Le maire de Cannes figure lui aussi parmi les personnalités testées dans certaines configurations de l’enquête.

À gauche, les résultats publiés soulignent la concurrence entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, récemment désigné candidat de la gauche sociale-démocrate. Les différentes candidatures et les stratégies d’alliance continuent ainsi de structurer les rapports de force mesurés par les instituts de sondage.