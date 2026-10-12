Présidentielle 2027 : Marine Le Pen à 35-37 %, Mélenchon à 18 %, Attal distancé dans un nouveau sondage

Le sondage Toluna Harris Interactive révèle la position dominante de Marine Le Pen avec 35 à 37 % des intentions de vote pour la présidentielle 2027. Jean-Luc Mélenchon atteint 18 %, tandis qu'Édouard Philippe, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann stagnent à des scores inférieurs, soulignant les difficultés du bloc central et la nécessité d'un rapprochement.

Un nouveau sondage confirme les difficultés du bloc central à quelques mois de l’élection présidentielle. Selon une enquête Toluna Harris Interactive réalisée pour RTL et M6 et publiée ce lundi 12 octobre, Marine Le Pen recueillerait entre 35 et 37 % des intentions de vote au premier tour, selon les configurations testées. Jean-Luc Mélenchon atteindrait 18 % dans un scénario où Édouard Philippe, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann seraient tous candidats. Une hypothèse particulièrement défavorable au président de Renaissance, crédité de seulement 5 %.

L’enquête met en évidence la domination électorale de Marine Le Pen dans les différentes configurations proposées aux personnes interrogées. Avec un score compris entre 35 et 37 %, la candidate du Rassemblement national disposerait d’une avance importante sur ses concurrents au premier tour. Il s’agit toutefois d’intentions de vote mesurées plusieurs mois avant le scrutin, et non d’une prévision de résultat définitif.

Philippe à 13 %, Attal à 5 % : le centre face au risque de dispersion

Dans le scénario où les deux anciens Premiers ministres se présentent simultanément, Édouard Philippe recueillerait 13 % des intentions de vote, contre seulement 5 % pour Gabriel Attal. Cet écart illustre les difficultés du président de Renaissance à s’imposer face au dirigeant d’Horizons, malgré ses récents meetings et ses propositions destinées à la jeunesse.

Raphaël Glucksmann obtiendrait pour sa part 10 %, tandis que Jean-Luc Mélenchon atteindrait 18 %. Cette configuration met en évidence la concurrence entre les deux principales sensibilités de la gauche : d’un côté, une gauche sociale-démocrate désormais incarnée par Glucksmann ; de l’autre, La France insoumise, qui conserve une base électorale importante autour de Mélenchon.

Le sondage intervient au lendemain de la victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate, remportée dès le premier tour avec 66,13 % des suffrages. Mais l’enquête ayant été réalisée avant la proclamation des résultats, elle ne permet pas de mesurer un éventuel effet de sa désignation sur les intentions de vote.

Pour le centre, les chiffres renforcent le débat sur la nécessité d’un rassemblement. Édouard Philippe souhaite construire un programme commun avec les différentes formations de la droite et du centre, tandis que Gabriel Attal continue de défendre une procédure de départage entre les candidats.