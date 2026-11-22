Les tensions au sein du camp macroniste font émerger l'idée de François Hollande comme recours potentiel face à une primaire dominée par David Lisnard. Édouard Philippe et Gabriel Attal, confrontés à l'ascension de Lisnard, prennent en compte cette éventualité, bien qu'aucun ralliement officiel ni candidature d'Hollande ne soit annoncé pour le moment.

Les divisions du centre et de la droite font réapparaître une hypothèse inattendue dans les conversations du camp présidentiel : François Hollande. Selon une enquête du Parisien publiée samedi 21 novembre, certains responsables macronistes envisagent l’ancien chef de l’État comme un recours, alors que Gabriel Attal et Édouard Philippe peinent à s’entendre sur une candidature commune.

Un ancien ministre, cité anonymement par le quotidien, évoque notamment le scénario d’un affaiblissement d’Édouard Philippe et d’une victoire de David Lisnard à la primaire. « Hollande peut incarner une forme de protection face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon », affirme cet interlocuteur, présenté comme fidèle à Emmanuel Macron.

La candidature de Lisnard bouscule les calculs du centre

La place prise par le maire de Cannes dans la campagne complique les discussions. Dans une autre enquête publiée samedi, Le Parisien décrit l’embarras des entourages de Gabriel Attal et d’Édouard Philippe face à un concurrent capable d’attirer une partie des anciens électeurs d’Emmanuel Macron. La perspective d’une primaire oblige les candidats à envisager une victoire de Lisnard et ses conséquences sur leur propre stratégie.

Ces interrogations nourrissent les échanges autour de François Hollande. Elles ne constituent toutefois aucun ralliement officiel. L’enquête rapporte des réflexions de responsables du bloc central, dont certains s’expriment sous couvert d’anonymat, sans annoncer d’accord politique.

L’ancien président n’a pas davantage déclaré de candidature. Selon Le Parisien, il renvoie désormais sa décision à la fin janvier ou au début février.